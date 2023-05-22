عبدالرحمن الراشد شخصية مؤتمر الإعلام الوطني

أعلن الدكتور سعد آل سعود عميد كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الإعلام الوطني، عن اختيار الاعلامي عبدالرحمن بن حمد الراشد، رئيس تحرير صحيفة “الشرق الأوسط” سابقًا ومدير عام قناة “العربية” سابقًا، شخصية المؤتمر.

وقال الدكتور سعد آل سعود في تصريح له خلال جلسة حوارية قدمها الراشد بالمؤتمر عن الإعلام الوطني وتحديات الممارسة المهنية، إن اختيار الراشد يأتي تقديرًا لجهوده وأعماله وإسهاماته الإعلامية التي جعلت منه أحد أبرز الاعلاميين محليًا وعربيًا.

تحديات مهنية

وتناول المؤتمر شخصية الراشد خلال الجلسة التحديات المهنية التي تواجه ممارسات الإعلام الوطني على صعيد القيم والإمكانات وطبيعة التعاطي الجماهيري مع المحتوى الإعلامي الوطني.

يذكر أن الراشد كاتب في الشؤون السياسية، وعضو مجلس إدارة قناة العربية ورئيس لجنتها التحريرية، وحاصل على درجة البكالوريوس في الإعلام من الجامعة الأمريكية في واشنطن، وهو عضو مشارك في عدد من المجاميع الفكرية والإعلامية.