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برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

عبدالرحمن بن منصور رئيساً لمجلس إدارة “كفالة”

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٦ مساءً
عبدالرحمن بن منصور رئيساً لمجلس إدارة “كفالة”
المواطن - فريق التحرير

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أصدر معالي رئيس مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان قراراً بتعيين الرئيس التنفيذي المكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد بن منصور رئيساً لمجلس إدارة برنامج ضمان التمويل ” كفالة ”

يمتلك عبدالرحمن بن محمد بن منصور خبرة ريادية في السوق المحلي في قطاعات الاستثمار والتمويل والإدارة المالية كانت ثمرة مسيرة مهنية تمتد لأكثر من 21 عاماً في العديد من القطاعات الحيوية بالمملكة ويعتبر عبدالرحمن أحد المتخصصين في تطوير الاستراتيجيات المالية والاستثمار وتمويل المشاريع، حيث عمل لدى العديد من المؤسسات الاستثمارية الرائدة وقاد عمليات تمويل محلية ودولية لمشاريع كبرى وعمل بشكل وثيق مع مختلف أعضاء مجالس الإدارة واللجان الفرعية للاستثمارات, التمويل, المراجعة الداخلية, الالتزام والحوكمة, حيث يعد محاسباً إدارياً ومدير مشروع دولياً معتمداً.

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خلال فترة عمله في صندوق الاستثمارات العامة, شغل منصب نائب الرئيس للمالية والاستثمار المكلف لمشروع القدية, كما عمل في الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية وشغل نائب الرئيس التنفيذي للمالية والرقابة، كما شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للأعمال بالوكالة كخبير في مجال عمله, أيضاً عمل على قيادة العمليات المالية بنجاح عبر المشاريع الدولية المشتركة ضمن مشاريع الكوا الأميركية وشركات معادن ومشاريع الصناعات البحرية لشركة أرامكو السعودية، حاصل على درجة الماجستير في أدارة الأعمال في تخصص المالية من جامعة مانشستر – كلية الأعمال (المملكة المتحدة)، شهادة التعليم المالي التنفيذي من كلية إنسياد (فرنسا)، وكلية جامعة لندن للأعمال (المملكة المتحدة).

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