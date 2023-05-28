عبدالرحمن غريب أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للأهداف

واصل النجم عبدالرحمن غريب تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، ليُحقق أكثر من رقم مميز.

تألق عبدالرحمن غريب

وخطف عبدالرحمن غريب الأنظار خلال مشاركته في مباراة الاتفاق ضد النصر، وقدم تمريرة حاسمة؛ سجل منها لويس غوستافو هدف التعادل في الشوط الثاني.

وأصبح عبدالرحمن غريب أكثر لاعب سعودي منحًا للتمريرات الحاسمة في دوري روشن السعودي هذا الموسم برصيد 6 تمريرات، كما أنه بات أكثر لاعب في صفوف النصر صناعة للأهداف.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، إلى أن غريب ثاني أكثر لاعب سعودي مساهمة في الأهداف في دوري روشن السعودي هذا الموسم؛ والثالث في نادي النصر بعد كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا بـ12 مساهمة.

وحقق عبدالرحمن غريب بذلك أعلى حصيلة من المساهمات التهديفية له في موسم واحد ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، كما أن هذا الرقم قابل للزيادة في حالة مشاركته بالجولة الأخيرة.

النصر بدوري روشن

ولعب الاتفاق ضد النصر بالأمس على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتوج الاتحاد باللقب رسميًا.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 69 نقطة، منفردًا بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 5 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صاحب المركز الثاني.