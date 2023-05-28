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ضمن منافسات الدوري هذا الموسم

عبدالرحمن غريب أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للأهداف

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
عبدالرحمن غريب أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للأهداف
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم عبدالرحمن غريب تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، ليُحقق أكثر من رقم مميز.

تألق عبدالرحمن غريب

وخطف عبدالرحمن غريب الأنظار خلال مشاركته في مباراة الاتفاق ضد النصر، وقدم تمريرة حاسمة؛ سجل منها لويس غوستافو هدف التعادل في الشوط الثاني.

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وأصبح عبدالرحمن غريب أكثر لاعب سعودي منحًا للتمريرات الحاسمة في دوري روشن السعودي هذا الموسم برصيد 6 تمريرات، كما أنه بات أكثر لاعب في صفوف النصر صناعة للأهداف.

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عبدالرحمن غريب
غريب – المصدر spl

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، إلى أن غريب ثاني أكثر لاعب سعودي مساهمة في الأهداف في دوري روشن السعودي هذا الموسم؛ والثالث في نادي النصر بعد كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا بـ12 مساهمة.

وحقق عبدالرحمن غريب بذلك أعلى حصيلة من المساهمات التهديفية له في موسم واحد ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، كما أن هذا الرقم قابل للزيادة في حالة مشاركته بالجولة الأخيرة.

عبدالرحمن غريب
غريب – المصدر spl

النصر بدوري روشن

ولعب الاتفاق ضد النصر بالأمس على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتوج الاتحاد باللقب رسميًا.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 69 نقطة، منفردًا بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 5 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صاحب المركز الثاني.

الاتفاق ضد النصر
جانب من المباراة – المصدر spl

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