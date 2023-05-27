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ضمن منافسات دوري روشن

عبدالرحمن غريب يتفوق على نفسه هذا الموسم

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣١ مساءً
عبدالرحمن غريب يتفوق على نفسه هذا الموسم
المواطن - فريق التحرير

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ظهر النجم عبدالرحمن غريب بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري روشن السعودي، ليكون من أبرز لاعبيه هذا الموسم.

تألق عبدالرحمن غريب

وشارك عبدالرحمن غريب في 25 مباراة مع النصر في دوري روشن السعودي بمعدل 1712 دقيقة، وحقق أعلى حصيلة من المساهمات التهديفية في موسم واحد بالدوري، حيث نجح في هز الشباك 6 مرات، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

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عبدالرحمن غريب
غريب – المصدر spl

وصنع عبدالرحمن غريب صاحب الـ26 عامًا، 40 فرصة، وقام بـ15 تسديدة على المرمى بدقة 48.4%، وقام بـ665 تمريرة ناجحة بدقة وصلت إلى 85.8%، ولديه 32 مراوغة ناجحة، وذلك وفقًا لموقع رابطة دوري المحترفين.

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كما قدم عبدالرحمن غريب أداء دفاعيًا جيدًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث قام بـ7 افتكاكات ناجحة بدقة 63.6%، وقطع الكرة مرتين، واكتسب 19 خطأ، ولم يحصل على أي بطاقة هذا الموسم.

 

عبدالرحمن غريب
غريب – المصدر spl

الاتفاق ضد النصر

على الجانب الآخر، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد النصر، مساء اليوم السبت، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 33 نقطة، فيما يقع النصر في المركز الثاني برصيد 63 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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