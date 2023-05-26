عبدالرزاق حمدالله والمحمدي يُزينان قائمة المغرب

أعلن المدير الفني وليد الركراكي، عن قائمة منتخب المغرب الأول لكرة القدم لمعسكر شهر يونيو المقبل، وجاء في المقدمة، مهاجم الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله وحارس الوحدة، منير المحمدي.

المغرب يخوض مباراتين

ومن المقرر أن يلعب منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضد الرأس الأخضر، وديًا يوم 12 يونيو المقبل، فيما يُلاقي جنوب إفريقيا، يوم 17 من الشهر ذاته، في ختام تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

تألق عبدالرزاق حمدالله والمحمدي

واستدعى الركراكي، عبدالرزاق حمدالله بعد تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا الموسم، حيث ينفرد بصدارة قائمة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 20 هدفًا، وقاد العميد للتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

كما يُقدم منير المحمدي مستوى لافتًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة هذا الموسم، حيث يُعد من أبرز الحراس في دوري روشن، رغم تراجع نتائج فرسان مكة، كما ساهم في تأهله لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

قائمة المغرب

وجاءت قائمة المغرب، كالتالي؛ ياسين بونو، منير المحمدي، يوسف المطيع، المهدي بن عبيد، أشرف حكيمي، نايف أكرد، رومان سايس، نوصير مزراوي، إسماعيل قندوس، أشرف داري، جواد اليميق، عبد الكبير عبقار، فهد موفي وآدم ماسينا.

ويتواجد في القائمة أيضًا، سفيان أمرابط، عبد الحميد الصابري، عمران لوزا، إلياس الشاعر، حكيم زياش، أسامة الإدريسي، سفيان بوفال، يوسف المالح يوسف النصيري، زكرياء بوخلال، وليد شديرة، عبد الرزاق حمدالله وطارق تسيودالي.