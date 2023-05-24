عبدالعزيز المريسل يعتزل الوسط الرياضي

أعلن الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، اليوم الأربعاء، عن اعتزاله الوسط الرياضي، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية.

اعتزال عبدالعزيز المريسل

وقال عبدالعزيز المريسل: “زرت طبيب القلب وكرر نصيحته لي بالابتعاد عن المشاحنات الرياضية، بل طلب مني حتى عدم حضور المباريات لأجل وضعي الصحي”.

وتابع عبدالعزيز المريسل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وعلى ضوء ذلك.. أعلنها أنه لأجل صحتي وبيتي وأبنائي سأعتزل الوسط الرياضي لحين تعود لي عافيتي.. دعواتكم لي”.

دعوات الجماهير

وتفاعل الإعلاميون والجماهير مع تغريدة عبدالعزيز المريسل، وتمنوا الشفاء العاجل له، وعلق الصحافي عايد العليوي قائلًا: “ما تشوف شر بإذن الله أخ عبدالعزيز طهور ولا بأس”.

وكتب الناقد الرياضي عدنان جستنيه: “قرار صائب سبق لي أن نصحتك الاهتمام بصحتك علشان أهلك وعيالك، أسأل الله لك الصحة والعافية وإن كان لك عودة فلا تكون عودة تردك إلى ما كنت عليه”.

وعلق الكاتب الصحافي تركي الحربي قائلًا: “أسأل الله العلي القدير أن يحفظ لك عافيتك ومالك وأهلك ويبارك لكم ويجنبكم كل مكروه.. ما تشوف شر يا أبو تركي وخطاك السوء”.

وتابع حساب يحمل اسم هيربان: “تبقى أحد أعمدة النصر .. ولن ننسى أفضالك”، وعلق إبراهيم الدخيل قائلًا: “ما تشوف شر أبو تركي .. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك ويجمع لك بين الأجر والعافية”.