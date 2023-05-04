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مع اقتراب الراقي من الصعود إلى دوري روشن

عبدالفتاح عسيري: الأهلي عاد لمكانه الطبيعي

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٨ مساءً
عبدالفتاح عسيري: الأهلي عاد لمكانه الطبيعي
المواطن - فريق التحرير

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وجه عبدالفتاح عسيري، لاعب نادي ماريهامن الفنلندي، رسالة إلى النادي الأهلي وجماهيره، وذلك بمناسبة اقتراب الراقي من الصعود إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال عسيري عبر حسابه في “تويتر”: “أبارك للراقي الصعود لدوري روشن وعودتهم لمكانهم الطبيعي، مع تمنياتي لهم بالتوفيق في المرحلة المقبلة”.

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الأهلي متصدر

ويتواجد الراقي حاليًّا في صدارة دوري يلو برصيد 65 نقطة، وفي حال خسر الفيصلي أو تعادل غدًا أمام فريق نجران، يتأكد صعود الراقي رسميًّا لدوري روشن للمحترفين، بعد غياب موسم كامل عن التواجد في دوري المحترفين، حيث هبط الراقي في نهاية موسم 2021/ 2022 إلى دوري الدرجة الأولى “دوري يلو”.

وكان المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني نجح منذ توليه مهمة تدريب الفريق في أكتوبر الماضي، في تحقيق النتائج الإيجابية مع الراقي وإعادته مجددًا لمصاف أندية القمة في دوري المحترفين السعودي.

وسبق لـ عبدالفتاح عسيري اللعب مع الأهلي خلال الفترة من 2016 إلى 2020.

 

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