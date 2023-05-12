عبدالكريم يودا يفتتح التسجيل في نهائي كأس الملك

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نجح اللاعب الفرنسي عبدالكريم يودا في افتتاح التسجيل لنادي الوحدة بالهدف الأول في شباك الهلال في نهائي كأس الملك.
هدددددف!⚽
د35' الهدف الأول في النهائي الأغلى للوحدة عن طريق عبدالكريم يودا
الهلال 0 × 1 الوحدة#أغلى_الكؤوس #الهلال_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/rMczBEy09M
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 12, 2023
وسجل يودا هدف التقدم لفرسان مكة في الدقيقة الـ35 من تصويبة خدعت الحارس عبدالله المعيوف.