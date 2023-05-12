عبدالكريم يودا يفتتح التسجيل في نهائي كأس الملك

نجح اللاعب الفرنسي عبدالكريم يودا في افتتاح التسجيل لنادي الوحدة بالهدف الأول في شباك الهلال في نهائي كأس الملك.

وسجل يودا هدف التقدم لفرسان مكة في الدقيقة الـ35 من تصويبة خدعت الحارس عبدالله المعيوف.