Icon

إتاحة خدمات العنوان الوطني عبر أبشر Icon الرائد يتفوق على ضمك في الشوط الأول Icon وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي Icon لابورتا: نريد عودة ميسي لبرشلونة Icon تكثيف التنسيق السعودي الألماني في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية Icon وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي Icon إضافة خدمة الشحن DRAGON إلى ميناء جدة الإسلامي Icon الضمان الصحي يغطي تكاليف التبرع بالأعضاء بحد 50 ألف ريال Icon عبدالله الزوري يخضع لجراحة ناجحة Icon وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
سيغيب عن أبها لنهاية الموسم

عبدالله الزوري يخضع لجراحة ناجحة

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٦ مساءً
عبدالله الزوري يخضع لجراحة ناجحة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن نادي أبها، عن خضوع نجم الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله الزوري لعملية جراحية ناجحة في مفصل القدم، اليوم الاثنين.

جراحة لـ عبدالله الزوري

وأوضح نادي أبها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن عبدالله الزوري أجرى الجراحة اليوم تحت إشراف الطبيب سالم الزهراني، وسيغيب عن الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

قد يهمّك أيضاً
التجارة: احذروا سرقة حساباتكم البنكية عبر مواقع مختصة بالبلاغات

التجارة: احذروا سرقة حساباتكم البنكية عبر مواقع مختصة بالبلاغات

تمديد مدة الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين وإطلاق خدمة استضافتهم عبر أبشر

تمديد مدة الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين وإطلاق خدمة استضافتهم عبر أبشر

عبدالله الزوري
الزوري – المصدر @abhaFC

وكان عبدالله الزوري قد عانى من آلام بعد مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضد الاتحاد في دوري روشن السعودي على ملعب الجوهرة، يوم الاثنين الماضي، قبل أن يجري الأشعة التي أثبتت حاجته للخضوع لعملية جراحية بسيطة.

قد يهمّك أيضاً
مذكرة تفاهم بين السعودية وهولندا لتعزيز الطاقة المتجددة

مذكرة تفاهم بين السعودية وهولندا لتعزيز الطاقة المتجددة

أمر قضائي يمنع ترامب من مناقشة قضيته مع الممثلة

أمر قضائي يمنع ترامب من مناقشة قضيته مع الممثلة

وشارك عبدالله الزوري في 22 مباراة مع أبها بدوري روشن السعودي بمعدل 1825 دقيقة، ونجح في تسجيل هدفين، وقدم تمريرة حاسمة، وصنع 5 فرص، وقام بـ13 افتكاكًا ناجحًا، وشتت الكرة 64 مرة ومنع التسديد 8 مرات وقطع 28 كرة.

عبدالله الزوري
الزوري

أبها بدوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لمواجهة الاتفاق، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز الثامن برصيد 33 نقطة.

أبها
لاعبو أبها – المصدر spl

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات لجريان مياه الأمطار بشوارع أبها
السعودية اليوم

لقطات لجريان مياه الأمطار بشوارع أبها

السعودية اليوم
وصول الفنان عبادي الجوهر للمشاركة في ليلة روائع الموجي
السعودية اليوم

وصول الفنان عبادي الجوهر للمشاركة في ليلة...

السعودية اليوم
ذاكرة الأغنية الخليجية والسعودية في ليلتين ممتزجتين بأصوات النجوم
السعودية اليوم

ذاكرة الأغنية الخليجية والسعودية في ليلتين ممتزجتين...

السعودية اليوم
بيئة عسير تفتح بوابات سد الملك فهد ببيشة دعمًا للمزارعين
السعودية اليوم

بيئة عسير تفتح بوابات سد الملك فهد...

السعودية اليوم
سكني يوفر 22 تصميمًا هندسيًا مطابقًا للكود السعودي
السعودية اليوم

سكني يوفر 22 تصميمًا هندسيًا مطابقًا للكود...

السعودية اليوم
سودانيون ينهبون فرع بنك الخرطوم بسوبا
العالم

سودانيون ينهبون فرع بنك الخرطوم بسوبا

العالم
شلالات الباحة وجهة الباحثين عن جمال الطبيعة
السعودية اليوم

شلالات الباحة وجهة الباحثين عن جمال الطبيعة

السعودية اليوم
تحذير من شرب المياه في العبوات البلاستيكية حال تعرضها للشمس
صحة وطب‎

تحذير من شرب المياه في العبوات البلاستيكية...

صحة وطب‎