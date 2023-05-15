عبدالله الزوري يخضع لجراحة ناجحة

أعلن نادي أبها، عن خضوع نجم الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله الزوري لعملية جراحية ناجحة في مفصل القدم، اليوم الاثنين.

جراحة لـ عبدالله الزوري

وأوضح نادي أبها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن عبدالله الزوري أجرى الجراحة اليوم تحت إشراف الطبيب سالم الزهراني، وسيغيب عن الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وكان عبدالله الزوري قد عانى من آلام بعد مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضد الاتحاد في دوري روشن السعودي على ملعب الجوهرة، يوم الاثنين الماضي، قبل أن يجري الأشعة التي أثبتت حاجته للخضوع لعملية جراحية بسيطة.

وشارك عبدالله الزوري في 22 مباراة مع أبها بدوري روشن السعودي بمعدل 1825 دقيقة، ونجح في تسجيل هدفين، وقدم تمريرة حاسمة، وصنع 5 فرص، وقام بـ13 افتكاكًا ناجحًا، وشتت الكرة 64 مرة ومنع التسديد 8 مرات وقطع 28 كرة.

أبها بدوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لمواجهة الاتفاق، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز الثامن برصيد 33 نقطة.