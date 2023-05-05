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تم إيقافه رسميًّا لعدم تسجيل اسمه كإمام

عبدالله السكيتي يروي أزمة إمامته لصلاة التراويح بالقصيم

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٤ مساءً
عبدالله السكيتي يروي أزمة إمامته لصلاة التراويح بالقصيم
المواطن - فريق التحرير

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تحدث الفنان عبدالله السكيتي عن تفاصيل الأزمة التي تعرض لها بعد إمامة الناس لصلاة التراويح في القصيم.

وقال السكيتي خلال حواره برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”: إنه تم إيقافه رسميًّا من قبل وزارة الشؤون الإسلامية؛ لأن اسمه لم يكن مرفقًا بأن يصلي كإمام التراويح.

وأشار السكيتي إلى أن إيقافه لم يكن لأنه يغني بل لأنه لم يتبع الإجراءات النظامية في تسجيل اسمه كإمام تراويح.

وأوضح السكيتي أنه كإنسان مؤمن لا يوجد أقرب من القرآن لقلبه وقراءته لا تقارن بشيء آخر أما الغناء بالنسبة إليه موهبة.

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