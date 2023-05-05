وظائف شاغرة في فروع الخزف السعودي القنوات الناقلة لمباراة الريال ضد أوساسونا جلباب ذهبي أبرز ملابس الملك تشارلز خلال التتويج عبدالله السكيتي يروي أزمة إمامته لصلاة التراويح بالقصيم تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة أوراوا غدًا توقعات الأرصاد: أمطار غزيرة على 5 مناطق حتى مساء السبت دياز يخطط للدفع بـ عبدالله الحمدان أساسيًّا بكين تدين افتراءات كندا وتتوعدها بالرد وظائف شاغرة لدى فروع شركة الفنار سعر التعاقد مع ماك أليستر يصدم ليفربول
تحدث الفنان عبدالله السكيتي عن تفاصيل الأزمة التي تعرض لها بعد إمامة الناس لصلاة التراويح في القصيم.
الفنان عبدالله السكيتي يتحدث عن تفاصيل الأزمة التي تعرض لها بعد إمامة الناس لصلاة التراويح في القصيم @abdullahalskety@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/7ljhA7azRKقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 5, 2023
وقال السكيتي خلال حواره برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”: إنه تم إيقافه رسميًّا من قبل وزارة الشؤون الإسلامية؛ لأن اسمه لم يكن مرفقًا بأن يصلي كإمام التراويح.
وأشار السكيتي إلى أن إيقافه لم يكن لأنه يغني بل لأنه لم يتبع الإجراءات النظامية في تسجيل اسمه كإمام تراويح.
وأوضح السكيتي أنه كإنسان مؤمن لا يوجد أقرب من القرآن لقلبه وقراءته لا تقارن بشيء آخر أما الغناء بالنسبة إليه موهبة.