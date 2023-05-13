عبدالله المعيوف لا يزال يكتب التاريخ

أشادت الجماهير الهلالية بالمستوى المميز الذي ظهر عليه حارس المرمى عبدالله المعيوف في نهائي كأس الملك، مؤكدة أنه الأفضل في تاريخ النادي.

فوز الهلال باللقب

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التتويج بلقب كأس الملك للمرة العاشرة في تاريخه، بعد فوزه على الوحدة بركلات الترجيح بنتيجة 7\6، وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي.

تألق عبدالله المعيوف

ونال عبدالله المعيوف إشادة كبيرة من الوسط الرياضي والجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وأكدوا أنه لعب الدور الأبرز في حسم الهلال للقب.

وقال الأمير عبدالله بن مساعد: “فرض عبدالله المعيوف اسمه تاريخيًا مع أفضل الحراس في تاريخ هذا النادي العريق مع محمد الدعيع و خالد الدايل وحسن العتيبي و علي الحبسي (ولا يهون الباقين)”.

وكتب الإعلامي حمد الصويلحي: “عند الحسم .. يظهر الرجال.. المعيوف .. أسد الهلال.. راعي المعروف .. لا يزال يكتب التاريخ”، وقال الصحافي الرياضي معن القويعي: “وهل تخاف و من يحميك المعيوف !!!”.

وتابع القويعي تغريدته قائلًا: “شكراً عبدالله المعيوف على ما قدمته في هذه البطولة و في المباراة النهائية تحديداً بعدد عشاق الهلال حول العالم كله”.

وقال الكاتب الصحافي صالح الشحي: “إن كان محمد الدعيع هو أفضل حارس بتاريخ الكرة السعودية وبلا منازع ، فعبدالله المعيوف هو أفضل حارس بتاريخ الهلال من حيث الأرقام والألقاب مع الزعيم، التاريخ والأرقام تُنصفه”.

وعلق الإعلامي خلف ملفي عن المعيوف، قائلًا: “أرقام صعبة في الهلال والكرة السعودية ببصمات تاريخية قارية وعالمية.. تصدى أمس لثلاث ركلات وانبرى للحاسمة موشحا المدرجات بأعلام الزعيم الذهبية”.