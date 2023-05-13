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بعد تألقه اللافت في نهائي الكأس

عبدالله المعيوف لا يزال يكتب التاريخ

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٤ مساءً
عبدالله المعيوف لا يزال يكتب التاريخ
المواطن - فريق التحرير

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أشادت الجماهير الهلالية بالمستوى المميز الذي ظهر عليه حارس المرمى عبدالله المعيوف في نهائي كأس الملك، مؤكدة أنه الأفضل في تاريخ النادي.

 

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فوز الهلال باللقب

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التتويج بلقب كأس الملك للمرة العاشرة في تاريخه، بعد فوزه على الوحدة بركلات الترجيح بنتيجة 7\6، وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي.

نادي الهلال بطل كأس الملك 1
جانب من تتويج الهلال – المصدر @Alhilal_FC

تألق عبدالله المعيوف

ونال عبدالله المعيوف إشادة كبيرة من الوسط الرياضي والجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وأكدوا أنه لعب الدور الأبرز في حسم الهلال للقب.

وقال الأمير عبدالله بن مساعد: “فرض عبدالله المعيوف اسمه تاريخيًا مع أفضل الحراس في تاريخ هذا النادي العريق مع محمد الدعيع و خالد الدايل وحسن العتيبي و علي الحبسي (ولا يهون الباقين)”.

عبدالله المعيوف
المعيوف – المصدر @fifaworldcup_ar

وكتب الإعلامي حمد الصويلحي: “عند الحسم .. يظهر الرجال.. المعيوف .. أسد الهلال.. راعي المعروف .. لا يزال يكتب التاريخ”، وقال الصحافي الرياضي معن القويعي: “وهل تخاف و من يحميك المعيوف !!!”.

وتابع القويعي تغريدته قائلًا: “شكراً عبدالله المعيوف على ما قدمته في هذه البطولة و في المباراة النهائية تحديداً بعدد عشاق الهلال حول العالم كله”.

عبدالله المعيوف
المعيوف – المصدر @Alhilal_FC

وقال الكاتب الصحافي صالح الشحي: “إن كان محمد الدعيع هو أفضل حارس بتاريخ الكرة السعودية وبلا منازع ، فعبدالله المعيوف هو أفضل حارس بتاريخ الهلال من حيث الأرقام والألقاب مع الزعيم، التاريخ والأرقام تُنصفه”.

وعلق الإعلامي خلف ملفي عن المعيوف، قائلًا: “أرقام صعبة في الهلال والكرة السعودية ببصمات تاريخية قارية وعالمية.. تصدى أمس لثلاث ركلات وانبرى للحاسمة موشحا المدرجات بأعلام الزعيم الذهبية”.

محمد الدعيع وعبدالله المعيوف
الدعيع والمعيوف

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