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كرّم الطلبة المتفوقين وتسلم هدية تذكارية من قائد الكلية

عبدالله بن بندر يرعى حفل تخرج كلية الملك خالد العسكرية

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٣ مساءً
عبدالله بن بندر يرعى حفل تخرج كلية الملك خالد العسكرية
المواطن - فريق التحرير

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رعى الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الحرس الوطني، حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين 34، والدفعة 39 من طلبة كلية الملك خالد العسكرية.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل نائب وزير الحرس الوطني عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري، ورئيس الجهاز العسكري المكلَّف بوزارة الحرس الوطني اللواء الركن محمد بن زيد القحطاني، وقائد كلية الملك خالد العسكرية اللواء الركن سعود بن ناصر الزيد.

وعقب وصوله، عزف السلام الملكي، بعدها بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد كلية الملك خالد العسكرية كلمة عبَّر فيها عن سعادته ومنسوبي الكلية برعاية وزير الحرس الوطني حفل التخرج.

عرض عسكري

بعد ذلك شاهد والحضور العرض العسكري العام الذي أظهر فيه طلاب الكلية مهارات عالية عكست المستوى المتقدم الذي تلقوه من التدريب العسكري والانضباط خلال فترة دراستهم الأكاديمية والعسكرية في الكلية، كما شاهد العرض الخاص الذي قدمه مجموعة من طلبة الكلية، ثم أدى الطلبة نشيد كلية الملك خالد العسكرية، بعد ذلك أجريت مراسم تسليم راية الكلية من الرقيب السلف إلى الرقيب الخلف.

تكريم المتفوقين

عقب ذلك ردد الخريجون قسم الولاء والطاعة بتلقين من قائد كتيبة الطلبة العميد علي بن ناصر الخليوي، بعدها أعلن مساعد قائد الكلية للشؤون التعليمية العميد الركن عيد بن راجح العتيبي، النتائج العامة للدفعة وأوائل الخريجين والمتفوقين، حيث كرَّم الطلبة المتفوقين، كما تسلم هدية تذكارية من قائد كلية الملك خالد العسكرية.

ثم التقطت الصور التذكارية لوزير الحرس الوطني مع الخريجين، وفي ختام الحفل عُزف السلام الملكي.

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