Icon

عملية نوعية.. سقوط عصابة من 10 أشخاص بحوزتهم 1.2 مليون قرص مخدر Icon التجارة: إصدار 189 رخصة لتصدير الحديد منذ بدء السماح بالتصدير Icon لقطات تتويج الهلال بالميدالية الفضية Icon لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب Icon العراق يناشد بتدخل دولي لعلاج انخفاض مياه نهري دجلة والفرات Icon انهيار جزء من أرضية ممشى حي السويدي وإصابة مواطنة وابنتيها Icon أوراوا لم يُسدد على مرمى الهلال! Icon وزير الخارجية: نأمل أن يقود حوار جدة لإنهاء الصراع وعودة الاستقرار بالسودان Icon دياز: الهلال عانى من ضغوط كبيرة وقدمنا مستوى مميزاً Icon لقطات لصيني يضع قطة حية بالخلاط الكهربائي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد خسارة نهائي آسيا

عبدالله عطيف: نعتذر لجماهير الهلال

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٤ مساءً
عبدالله عطيف: نعتذر لجماهير الهلال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قدم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله عطيف اعتذاره للجماهير بعد الخسارة أمام أوراوا ريد دايموندز، مؤكدًا أن الزعيم كان الأفضل.

عبدالله عطيف يعتذر للجمهور

وقال عبدالله عطيف خلال تصريحاته لقناة SSC: “كنا الأفضل في الشوط الأول، وكان لدينا فرص كثيرة لتسجيل الأهداف، ولكن لم نوفق فيها”.

وأضاف عبدالله عطيف: “خسارة النهائي القاري مرة، لكن أمامنا نهائي كأس الملك الذي سوف نسعى إلى تحقيقه، واعتذر لجماهير الهلال، خاصة أنهم قدموا إلى اليابان من أجل التتويج باللقب القاري للمرة الثانية”.

عبدالله عطيف
عطيف

خسارة الهلال بالنهائي

ولعب الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز على ملعب سايتاما 2002، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بفوز الفريق الياباني بهدف عكسي سجله النجم البيروفي أندريه كاريلو عند الدقيقة 49.

أندريه كاريلو
كاريلو – المصدر @Alhilal_FC

وكانت مباراة الذهاب بين الهلال وأوراوا التي اُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض الأسبوع الماضي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليتوج الفريق الياباني باللقب بنتيجة 2\1 بمجموع المباراتين.

نهائي دوري أبطال آسيا
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدرب السيتي يثير الجدل بشأن مستقبل جوندوجان
الرياضة

مدرب السيتي يثير الجدل بشأن مستقبل جوندوجان

الرياضة
مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
فوز صعب لـ الزمالك ضد البنك الأهلي
الرياضة

فوز صعب لـ الزمالك ضد البنك الأهلي

الرياضة
أئمة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من رمضان بالمسجد الحرام
آخر الاخبار

أئمة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من...

آخر الاخبار
منسوبو وزارة الدفاع ينقلون حقائب الرعايا تسهيلًا لمغادرتهم
السعودية اليوم

منسوبو وزارة الدفاع ينقلون حقائب الرعايا تسهيلًا...

السعودية اليوم
لقطة تخطف القلوب لمجندة سعودية تحمل طفلًا من السودان
السعودية اليوم

لقطة تخطف القلوب لمجندة سعودية تحمل طفلًا...

السعودية اليوم
تعادل مثير يحسم مباراة ليفربول ضد آرسنال
الرياضة

تعادل مثير يحسم مباراة ليفربول ضد آرسنال

الرياضة
منفذو حوادث جنائية وجرائم سلب في قبضة الأمن
أخبار أمنية

منفذو حوادث جنائية وجرائم سلب في قبضة...

أخبار أمنية