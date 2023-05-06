عبدالله عطيف: نعتذر لجماهير الهلال

عملية نوعية.. سقوط عصابة من 10 أشخاص بحوزتهم 1.2 مليون قرص مخدر التجارة: إصدار 189 رخصة لتصدير الحديد منذ بدء السماح بالتصدير لقطات تتويج الهلال بالميدالية الفضية لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب العراق يناشد بتدخل دولي لعلاج انخفاض مياه نهري دجلة والفرات انهيار جزء من أرضية ممشى حي السويدي وإصابة مواطنة وابنتيها أوراوا لم يُسدد على مرمى الهلال! وزير الخارجية: نأمل أن يقود حوار جدة لإنهاء الصراع وعودة الاستقرار بالسودان دياز: الهلال عانى من ضغوط كبيرة وقدمنا مستوى مميزاً لقطات لصيني يضع قطة حية بالخلاط الكهربائي
قدم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله عطيف اعتذاره للجماهير بعد الخسارة أمام أوراوا ريد دايموندز، مؤكدًا أن الزعيم كان الأفضل.
🎙عبدالله عطيف: نعتذر لجماهيرنا، ونعدهم بتحقيق كأس الملك.#أوراوا_الهلال | #SSC pic.twitter.com/Nh2ppoc3yNقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 6, 2023
وقال عبدالله عطيف خلال تصريحاته لقناة SSC: “كنا الأفضل في الشوط الأول، وكان لدينا فرص كثيرة لتسجيل الأهداف، ولكن لم نوفق فيها”.
وأضاف عبدالله عطيف: “خسارة النهائي القاري مرة، لكن أمامنا نهائي كأس الملك الذي سوف نسعى إلى تحقيقه، واعتذر لجماهير الهلال، خاصة أنهم قدموا إلى اليابان من أجل التتويج باللقب القاري للمرة الثانية”.
ولعب الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز على ملعب سايتاما 2002، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بفوز الفريق الياباني بهدف عكسي سجله النجم البيروفي أندريه كاريلو عند الدقيقة 49.
وكانت مباراة الذهاب بين الهلال وأوراوا التي اُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض الأسبوع الماضي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليتوج الفريق الياباني باللقب بنتيجة 2\1 بمجموع المباراتين.