عبدالله عطيف: نعتذر لجماهير الهلال

قدم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله عطيف اعتذاره للجماهير بعد الخسارة أمام أوراوا ريد دايموندز، مؤكدًا أن الزعيم كان الأفضل.

عبدالله عطيف يعتذر للجمهور

وقال عبدالله عطيف خلال تصريحاته لقناة SSC: “كنا الأفضل في الشوط الأول، وكان لدينا فرص كثيرة لتسجيل الأهداف، ولكن لم نوفق فيها”.

وأضاف عبدالله عطيف: “خسارة النهائي القاري مرة، لكن أمامنا نهائي كأس الملك الذي سوف نسعى إلى تحقيقه، واعتذر لجماهير الهلال، خاصة أنهم قدموا إلى اليابان من أجل التتويج باللقب القاري للمرة الثانية”.

خسارة الهلال بالنهائي

ولعب الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز على ملعب سايتاما 2002، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بفوز الفريق الياباني بهدف عكسي سجله النجم البيروفي أندريه كاريلو عند الدقيقة 49.

وكانت مباراة الذهاب بين الهلال وأوراوا التي اُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض الأسبوع الماضي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليتوج الفريق الياباني باللقب بنتيجة 2\1 بمجموع المباراتين.