عبدالله عطيف يودع الهلال

ودع اللاعب عبدالله عطيف نادي الهلال وذلك بعد أن خاض آخر تدريب له مع الفريق اليوم الثلاثاء.

ويستعد عطيف للانتقال إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة بعد أن وقع مع الراقي كصفقة انتقال حر.

تصرف عبدالله عطيف

ونشر عطيف عبر حسابه الشخصي في موقع ” الإنستجرام” فيديو له قائلًا: ” آخر تمرين لي في أعظم ناد آسيوي، الهلال”.

وسينضم عطيف إلى صفوف الأهلي في صيف العام الحالي بعدما مكث مع الهلال 10 سنوات، حيث انضم إلى الأزرق قادمًا من نادي الشباب في 2013، ولعب 173 مباراة بقميص الأزرق كما صنع 6 تمريرات حاسمة.