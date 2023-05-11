عدالة لم تتحقق بعد في الذكرى الأولى لاغتيال شيرين أبو عاقلة

تتجدد الذكرى الأليمة لاغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، اليوم الخميس، التي اغتيلت برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين، عند تغطيتها الهجوم الذي شنّه الاحتلال على المدينة.

الذكرى الأولى

جدد أقارب وأصدقاء وزملاء الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عقله، التي قُتلت برصاص قناص إسرائيلي ، الدعوات إلى العدالة في الذكرى الأولى لمقتلها، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية

وأصبح اسم شيرين أبو عاقلة، مألوفًا في العالم العربي، بعدما قتلت برصاصة في رأسها في مخيم للاجئين يشبه الأحياء الفقيرة في ضواحي مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة في 11 مايو من العام الماضي أثناء تغطيتها لهجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي.

مشاهد لا تُنسى

وتصدرت مشاهد العنف في جنازتها بالقدس، عندما هاجمت الشرطة الإسرائيلية حاملي النعش، مما أدى إلى إلقائهم التابوت.

وبعد عام على مقتل الصحفية الفلسطينية-الأمريكية شيرين أبوعاقلة، يروي المصور مجدي بنورة آخر اللحظات التي صور فيها زميلته في قناة الجزيرة وكيف أثر رحيلها عليه خلال العام الماضي. أصدقاء شيرين أبو عاقلة