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مطالبات عائلة وأصدقاء الصحفية الفلسطينية بالقصاص

عدالة لم تتحقق بعد في الذكرى الأولى لاغتيال شيرين أبو عاقلة

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٨ صباحاً
عدالة لم تتحقق بعد في الذكرى الأولى لاغتيال شيرين أبو عاقلة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تتجدد الذكرى الأليمة لاغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، اليوم الخميس، التي اغتيلت برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين، عند تغطيتها الهجوم الذي شنّه الاحتلال على المدينة.

الذكرى الأولى

جدد أقارب وأصدقاء وزملاء الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عقله، التي قُتلت برصاص قناص إسرائيلي ، الدعوات إلى العدالة في الذكرى الأولى لمقتلها، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية

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وأصبح اسم شيرين أبو عاقلة، مألوفًا في العالم العربي، بعدما قتلت برصاصة في رأسها في مخيم للاجئين يشبه الأحياء الفقيرة في ضواحي مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة في 11 مايو من العام الماضي أثناء تغطيتها لهجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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مشاهد لا تُنسى

وتصدرت مشاهد العنف في جنازتها بالقدس، عندما هاجمت الشرطة الإسرائيلية حاملي النعش، مما أدى إلى إلقائهم التابوت.

وبعد عام على مقتل الصحفية الفلسطينية-الأمريكية شيرين أبوعاقلة، يروي المصور مجدي بنورة آخر اللحظات التي صور فيها زميلته في قناة الجزيرة وكيف أثر رحيلها عليه خلال العام الماضي.

أصدقاء شيرين أبو عاقلة

وفي العام الذي مر منذ ذلك الحين، تحركت الجهود الدولية لمساءلة الجناة ببطء شديد. ولكن في حفل لتكريم المقدسية في رام الله في وقت سابق من هذا الأسبوع، تجمع مئات الأشخاص لتذكر رائدة بارزة وإرثها.

وقالت داليا حاتوقة، صديقة أبو عقلة وزميلتها السابقة، “لا نتوقع تحقيق العدالة للفلسطينيين ولا ينبغي لنا أن نتوقع الكثير من المسؤولين، إن ركزنا على أي جانب إيجابي في مقتل شيرين أبو عاقلة، فلن أرى أبدًا أي شيء مثل الإقبال في جنازتها ، لقد أظهر مدى حبها واحترامها.

تكريم أبو عاقلة

وأضافت “لقد ألهمت شيرين جيلًا كاملاً من الشابات والرجال الذين يعجبون بها وبعملها ويريدون السير على خطاها”.

أعلنت مجموعة كبيرة من الجامعات عن جوائز ومنح دراسية باسم أبو عقلة ، أعيد تسمية شارع في رام الله باسمها، وسيظل اسمها أيضًا على شكل متحف إعلامي من المقرر افتتاحه في المدينة عام 2025.

تحقيقات دولية

وفي سياق متصل، خلصت العديد من التحقيقات الصحفية وكذلك تحقيق الأمم المتحدة إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت شيرين أبو عاقلة. وتشير بعض النتائج إلى أن المجموعة الصغيرة من الصحفيين التي كانت برفقتها قد تم استهدافهم عمداً، على الرغم من أنهم كانوا يرتدون خوذات وسترات واقية مكتوب عليها بوضوح كلمة “صحافة”.

لم تكن شيرين أبو عاقلة الصحفية الفلسطينية الوحيدة التي قُتلت في السنوات الأخيرة ولم يُعاقب أحد على اغتيالها. فقد خلص تقرير جديد صادر عن لجنة حماية الصحفيين، صدر هذا الأسبوع بالتزامن مع ذكرى وفاة أبو عقله ، إلى أن إسرائيل لم تتهم أو تجد أي جندي مسؤول عن قتل ما لا يقل عن 20 صحفياً ، من بينهم 18 صحفياً فلسطينيًا منذ عام 2001.

عمليات قتل ممنهجة

ويتجاهل المسؤولون الإسرائيليون الأدلة وادعاءات الشهود، وغالبًا ما يظهرون لتبرئة الجنود من جرائم القتل بينما لا تزال التحقيقات جارية، غالبًا ما يستغرق الجيش الإسرائيلي شهورًا أو سنوات للتحقيق في عمليات القتل، ولا تملك عائلات الصحفيين الفلسطينيين في الغالب سوى القليل “اللجوء داخل إسرائيل لتحقيق العدالة”.

وفي العام الذي مضى على وفاة الصحفية، تصاعد العنف في المنطقة بشكل كبير. تصاعدت التوترات في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال العام الماضي: قُتل أكثر من 116 فلسطينيًا وما لا يقل عن 19 إسرائيليًا وأجنبيًا في عام 2023 حتى الآن ، مما أدى إلى مخاوف من عودة القتال على نطاق واسع.

وحوالي نصف عدد القتلى الفلسطينيين هذا العام هم من المدنيين ، وفقا لإحصاءات وسائل الإعلام. لكن وفقًا لبيانات الجيش التي حللتها منظمة يش دين الإسرائيلية لحقوق الإنسان، يتمتع الجيش الإسرائيلي بحصانة شبه كاملة من الملاحقة القضائية في الحالات التي يتعرض فيها الفلسطينيون وممتلكاتهم للأذى على يد الجنود.

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