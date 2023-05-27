عدد الأهداف بآخر 5 مواسم من الدوري السعودي

يُعد الموسم الرياضي الحالي هو الأقل تسجيلًا للأهداف خلال آخر 5 مواسم من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك قبل جولتين على نهاية المسابقة.

عدد الأهداف بالدوري السعودي

وكشف حساب دوري روشن الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن عدد الأهداف في آخر 5 مواسم من الدوري السعودي، حيث تم تسجيل 706 أهداف موسم 2018\ 2019، و690 هدف في الموسم التالي.

ويُعد موسم 2020\ 2021 الأكثر تسجيلًا للأهداف في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 746 هدفاً، وسُجل 637 هدفاً في الموسم التالي، وتم إحراز 602 هدف خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

الترتيب قبل الجولة الـ29

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل الجولة الـ29، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الصدارة بـ66 نقطة، ثم النصر برصيد 63 نقطة، يليه الشباب بـ53 نقطة، بالتساوي مع الهلال.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 49 نقطة، يليه الفتح بـ42 نقطة، ثم ضمك بـ35 نقطة، ثم الطائي برصيد 34 نقطة، الرائد 33 نقطة، بالتساوي مع الاتفاق وأبها.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الـ13 بـ30 نقطة، وبفارق نقطة عن الوحدة، ثم الخليج بـ27 نقطة، متساويًا مع العدالة، ويتذيل الباطن ترتيب دوري روشن السعودي بـ19 نقطة، وتأكد هبوطه لدوري الدرجة الأولى.