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نسبة الأجانب في المملكة 41,6%

عدد السكان في المملكة 32,2 مليون نسمة.. السعوديون 58.4%

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٧ مساءً
عدد السكان في المملكة 32,2 مليون نسمة.. السعوديون 58.4%
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء، نتائج تعداد السكان في السعودية لعام 2022.

تعداد السعودية 2022

وأوضحت الهيئة، في مؤتمر صحفي اليوم، أن عدد سكان البلاد وصل إلى 32,2 مليون ونسبة الأجانب بينهم 41,6%.

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السعوديون أقل من 30 عاماً

وأضافت الهيئة العامة للإحصاء، أن عدد المقيمين في السعودية بلغ عددهم 13.4 مليون، والسعوديون الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً نسبتهم 63%.

وبلغت نسبة الذكور 61.2% من عدد سكان السعودية، وبلغ عدد سكان العاصمة الرياض بلغ 8.6 مليون نسمة

وأشارت هيئة الإحصاء، إلى أن نسبة النمو في سكان السعودية بلغت 34.2% بالمقارنة مع إحصاء العام 2010

 

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