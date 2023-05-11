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تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

عدد من مروجي المخدرات في السعودية بقبضة رجال المكافحة

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٥ مساءً
عدد من مروجي المخدرات في السعودية بقبضة رجال المكافحة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على عدد من مروجي المخدرات في المملكة، ضمن حملتها الكبرى بالمرصاد، لملاحقة مروجي ومهربي المخدرات في المملكة، والوقوف بالمرصاد أمام تلك الآفة.

جهود متواصلة

وقالت المديرية في مقطع فيديو عبر موقع تويتر: إنه تم القبض على مواطن بمنطقة القصيم؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وتابعت: كما تم القبض على 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية؛ لترويجهم 24.38 كيلو جرام من مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، فضلًا عن القبض على مقيمين من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية بمنطقة الرياض؛ لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر.

ترويج حشيش وشبو

وأردفت: كما تم القبض على مواطن بمنطقة جازان؛ لترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مادة الإمفيتامين المخدر، بالإضافة إلى القبض على مواطنين بمنطقة جدة؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر.

كما لفتت المديرية إلى القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة تبوك، لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، فضلًا عن القبض على مواطن بمنطقة حائل؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

 

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