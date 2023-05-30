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بعد الفوز رسميًا بلقب دوري يلو

عدم احتفال لاعبي الأهلي يُغضب موسيماني

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٤ مساءً
عدم احتفال لاعبي الأهلي يُغضب موسيماني
المواطن - فريق التحرير

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني وهو غاضب من لاعبي الأهلي بسبب عدم احتفالهم بالتتويج بلقب دوري يلو بعد نهاية مباراة الحزم أمس في الجولة الـ34 والأخيرة من عمر المسابقة.

وظهر المدرب موسيماني مندهشًا من عدم احتفال اللاعبين بالتتويج، مما جعله يتجه للاحتفال مع طاقمه التدريبي المساعد.

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موسيماني يفوز بـ دوري يلو

وكان المدرب الجنوب إفريقي قاد الأهلي للفوز بلقب دوري يلو والصعود إلى دوري روشن السعودي للمحترفين بعد موسم من هبوط الراقي.

وبدأت مباراة الأهلي ضد الحزم التي أُقيمت على ملعب نادي الحزم بشكل سريع، وظهر الراقي بشكل أفضل، حيث سيطر على اللعب في وسط الملعب، إلا أن دفاع أصحاب الأرض ظهر بشكل مميز.

وأهدر عبدالله المقرن فرصة تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 23، بعد تمريره مميزة من رياض بودبوز، واستمرت المحاولات لهز الشباك، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بالتعادل بدون أهداف.

الأهلي والحزم

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي ضد الحزم، استمرت المحاولات من الفريقين لهز الشباك، إلا أن اللاعبين أهدروا العديد من الفرص، وسط تألق كبير من المدافعين.

وضغط الراقي، ومر هيثم عسيري وتجاوز الحارس إبراهيم زايد، ولكنه فشل في هز الشباك عند الدقيقة 84، قبل أن ينجح يوسف أوباما في التسجيل لأصحاب الأرض، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لتنتهي مباراة الأهلي ضد الحزم بالتعادل.

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