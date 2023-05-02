عراب التكنولوجيا جيفري هينتون يستقيل من غوغل بسبب مخاطر الـ AI

قدّم جيفري هينتون، الذي ينظر إليه على نطاق واسع كأب روحي للذكاء الاصطناعي، استقالته محذرًا من الأخطار المتزايدة الآتية من عمليات التطوير في هذا المجال.

وأعلن هينتون (75 عاماً) استقالته من غوغل في بيان أرسله لصحيفة نيويورك تايمز، قائلاً إنه نادم الآن على عمله، مضيفًا: بعض مخاطر روبوتات الدردشة الذكية مخيفة للغاية، في الوقت الحالي، هم ليسوا أكثر ذكاء منا، لكنني أعتقد أنهم سيصبحون كذلك قريبًا.

ومهدت أبحاث هينتون الرائدة حول التعلم العميق والشبكات العصبية، الطريق أمام أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل شات جي بي تي، لكن العالم البريطاني-الكندي المتخصص في علم النفس المعرفي وعلوم الكمبيوتر، قال لبي بي سي إن برنامج الدردشة الآلي يمكن أن يتجاوز قريباً مستوى المعلومات التي يحتفظ بها الدماغ البشري.

وتابع قائلاً: في الوقت الحالي، ما نراه هو أن أشياء مثل (جي بي تي – 4) تتفوق على الشخص في مقدار المعرفة العامة التي يمتلكها وإلى حد بعيد، بالنسبة للتفكير، إنه ليس جيداً، ولكنه يعمل فعلاً على التفكير البسيط، وبالنظر إلى معدل التطوّر، نتوقع أن تتحسن الأمور سريعاً، لذلك يجب أن نقلق بشأن ذلك.

استغلال التكنولوجيا

ولفت إلى أن جهات سيئة، قد تحاول استخدام الذكاء الاصطناعي لفعل أمور سيئة، هذا فقط نوع من السيناريو الأسوأ، نوع من السيناريو الكابوس، فهل تستطيع أن تتخيل مثلاً أن أحداً كالرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر أن يمنح الروبوتات القدرة على خلق أهدافه الفرعية.

وقال: لقد وصلت إلى استنتاج بأن نوع الذكاء الذي نطوره يختلف كثيراً عن الذكاء الذي لدينا، نحن أنظمة بيولوجية وهذه أنظمة رقمية، والفرق كبير، فجميع هذه النسخ تستطيع التعلم بشكل منفصل، لكنها تشارك معرفتها فوراً، فإن كان لديك 10 آلاف شخص، عندما يتعلم شخص واحد شيئًا ما، سيعرفه الجميع تلقائياً. وهكذا يمكن أن تعرف روبوتات الدردشة أكثر من شخص واحد بكثير.