عراقيون في السعودية: لم نجد سوى كل طيب

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روى عراقيون تجربتهم في العمل بالمطاعم في المملكة، وعن تيسير حركة التنقل بين المملكة والعراق بعد إعادة فتح منفذ عرعر الحدودي.
وقال أحد الشباب: إنه يعمل في المملكة 10 سنوات، معربًا عن سعادته بالتجربة والعيش بها، مضيفًا: ما واجهنا أي صعوبة وفتحوا لنا مجالات كثيرة للعمل، ما حسينا أننا خارج العراق، والمملكة بلدنا الثاني.
واستطرد: بعد فتح منفذ عرعر الذي أُغلق لـ 30 عامًا، ما توقعنا يعود يفتح، منذ حوالي 3 إلى 4 سنوات، فتحت مطاعم عراقية كثيرة هنا، والشعب السعودي ما قصر معنا وساعدونا ويحبونا.
بدوره، قال مالك أحد المطاعم: الحمد لله كشعب يتعاملون معنا كالإخوان، والزبائن بشكل عام جيدة ولا نحس بفرق هنا في المملكة، نشعر كأننا في بلدنا.
وأكمل: نتوقع أن التقارب بين الحكومة السعودية والعراقية، سيجعل الفرص أكثر والاستثمار أكثر، والحمد لله الإقبال بازدياد، والشعب السعودي لا نجد منه سوى كل طيب.
عراقيون يعملون في مجال المطاعم يتحدثون عن تجربتهم في العمل بـ #السعودية وعن تيسير حركة التنقل بين المملكة و #العراق بعد إعادة فتح #منفذ_عرعر الحدودي
عبر:@Rayankhurmi pic.twitter.com/G0Bvv81u0R
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 24, 2023