عراقيون في السعودية: لم نجد سوى كل طيب

روى عراقيون تجربتهم في العمل بالمطاعم في المملكة، وعن تيسير حركة التنقل بين المملكة والعراق بعد إعادة فتح منفذ عرعر الحدودي.

وقال أحد الشباب: إنه يعمل في المملكة 10 سنوات، معربًا عن سعادته بالتجربة والعيش بها، مضيفًا: ما واجهنا أي صعوبة وفتحوا لنا مجالات كثيرة للعمل، ما حسينا أننا خارج العراق، والمملكة بلدنا الثاني.

منفذ عرعر

واستطرد: بعد فتح منفذ عرعر الذي أُغلق لـ 30 عامًا، ما توقعنا يعود يفتح، منذ حوالي 3 إلى 4 سنوات، فتحت مطاعم عراقية كثيرة هنا، والشعب السعودي ما قصر معنا وساعدونا ويحبونا.

بدوره، قال مالك أحد المطاعم: الحمد لله كشعب يتعاملون معنا كالإخوان، والزبائن بشكل عام جيدة ولا نحس بفرق هنا في المملكة، نشعر كأننا في بلدنا.

الشعب السعودي

وأكمل: نتوقع أن التقارب بين الحكومة السعودية والعراقية، سيجعل الفرص أكثر والاستثمار أكثر، والحمد لله الإقبال بازدياد، والشعب السعودي لا نجد منه سوى كل طيب.