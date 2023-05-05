عراك بالإيدي بين مسؤوليين روسي وأوكراني في تركيا

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تبادل مندوب أوكراني وعضو بالوفد الروسي، اللكمات، بعد أن نشب شجار بالإيدي بينهما خلال اجتماع لدول البحر الأسود في العاصمة التركية أنقرة بعدما انتزع منه العلم الأوكراني لمنعه من اقتحام مقابلة يجري تصويرها مع رئيسة الوفد الروسي.
ونشر أوليساندر ماريكوفسكي مقطع فيديو على صفحته على فيسبوك يظهر فيه وهو يضرب المندوب الروسي ويستعيد علم بلاده، وقد وقع الحادث، الخميس في ردهة بمبنى البرلمان التركي حيث كان يعقد اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود.
وفي وقت سابق من اليوم، تشاجر بعض المندوبين الأوكرانيين مع أفراد الأمن عندما حاولوا سحبهم بعيدًا بينما كانوا ينظمون احتجاجًا ويصيحون ويرفعون أعلامهم بجوار المندوبة الرئيسية لروسيا أثناء محاولتها مخاطبة الاجتماع.
ونشر البرلمان التركي صورًا للبلبلة على موقعه على الإنترنت، وانتقد رئيس البرلمان مصطفى شنطوب بشدة ما حدث، قائلًا: أشجب هذا السلوك الذي يخل بالأجواء السلمية التي تحاول تركيا تهيئتها.