عرض الـ200 مليون يُقرب كريم بنزيما من دوري روشن

يستمر الجدل حول مستقبل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في الموسم الرياضي الجديد.

عرض سعودي لكريم بنزيما

وينتهي عقد كريم بنزيما صاحب الـ35 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، ولم يتم حسم مصيره حتى الآن، وارتبط اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف الاتحاد.

وأشارت صحيفة relevo الإسبانية، إلى أن هناك حالة من الغموض بشأن مستقبل بنزيما، خاصة بعد تلقيه عرضًا من أحد أندية دوري روشن السعودي، تصل قيمته إلى 200 مليون يورو لمدة موسمين.

غموض موقفه مع الريال

وأضافت: “كريم بنزيما يمر بوقت غريب، وأصبح أكثر انطوائية من المعتاد، وبصفته قائد المرينغي، فقد تسبب غيابه قبل مباراة خيتافي في حدوث ارتباك، ولم يكن مع بقية الفريق لتقديم لقب كأس ملك إسبانيا للجماهير”.

وتابعت الصحيفة الإسبانية: “كما لم يخرج بأي تصريح بعد الخسارة الثقيلة لنادي ريال مدريد أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا”.

وواصلت: “كان من المفترض أن يُجدد عقد كريم بنزيما تلقائيًا لموسم آخر، عقب فوزه بالكرة الذهبية، لكن ريال مدريد لم يعلن هذا الأمر بشكل رسمي حتى الآن، ما يثير الجدل حول استمراريته مع الفريق”.

ولفتت صحيفة relevo الإسبانية، إلى أن المهاجم الفرنسي يفكر في قبول العرض السعودي الذي وصله مؤخرًا، ويتضمن حصوله على راتب ضخم.