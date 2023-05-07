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ينتهي عقده مع باريس هذا الموسم

عرض الهلال الرسمي الوحيد أمام ميسي

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٦ مساءً
عرض الهلال الرسمي الوحيد أمام ميسي
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي قد اقترب من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الموسم الرياضي الجديد.

الرحيل عن باريس

وينتهي عقد ليونيل ميسي صاحب الـ35 عامًا، مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الرياضي الحالي، وأكدت تقارير أنه أبلغ إدارة النادي الفرنسي رسميًا برحيله عن الفريق الأول لكرة القدم.

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ليونيل ميسي
ليونيل – المصدر gianlucadimarzio

عرض الهلال لـ ميسي

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن النجم الأرجنتيني لم يحسم مستقبله في الموسم الجديد حتى الآن، إلا أنه سيكون بعيدًا عن باريس سان جيرمان، كما يصعب عودته إلى برشلونة بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن العرض الرسمي الوحيد أمام النجم الأرجنتيني حاليًا، هو العرض المقدم من نادي الهلال لوالده خورخي ميسي.

ليونيل ميسي
ليونيل – المصدر @FabrizioRomano

ولفتت “ماركا”، إلى أن نادي الهلال قدم عرضًا مميزًا للنجم الأرجنتيني، حيث سيحصل على 400 مليون دولار في الموسم، على أن تكون مدة العقد سنتين.

وجاء في ختام التقرير: “لا يجب أن نستبعد نادي إنتر ميامي الأمريكي، الذي كان دائمًا يحاول التعاقد مع النجم الأرجنتيني، وقد يظهر ويقدم عرضًا في اللحظة الأخيرة”.

ليونيل ميسي
ليونيل – المصدر psg

سان جيرمان يحاول التجديد

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة “ذا تايمز” الإنجليزية، أن إدارة باريس سان جيرمان تعتزم فتح مفاوضات التجديد مع ميسي، خاصة بعد اعتذاره عن السفر المفاجئ إلى السعودية، وتطمح في التوصل لاتفاق.

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