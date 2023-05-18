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حصل على 30 جائزة

عرض خاص للفيلم التونسي قدحة في الرياض

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٤ مساءً
عرض خاص للفيلم التونسي قدحة في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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نُظم أمس الأربعاء في الرياض، عرض خاص للفيلم التونسي “قدحة” للمخرج أنيس الأسود، الذي وصل عدد جوائزه إلى 30 جائزة بعد مشاركاته في العديد من المهرجانات.
حضر العرض كل من المخرج أنيس الأسود، والفنانة شامة بن شعبان، وعدد من الصحفيين والإعلاميين والشخصيات البارزة.
يأتي ذلك في إطار الحرص على تنوع روافد الأفلام التي يتم تقديمها للجمهور السعودي للاطلاع على كل مدارس السينما في العالم، سواء أعمال عربية أو من هوليوود أو بوليوود.

أحداث الفيلم

تدور أحداث فيلم “قدحة” على مدار 92 دقيقة، حول طفل يتعرض لحادث سير بعد أن تركه والده وسافر إلى إيطاليا من خلال هجرة غير شرعية، ومع تطور الأحداث تنقلب حياته رأسا على عقب.
والفيلم من بطولة شامة بن شعبان، جمال العروي، درصاف ورتتاني، أنيسة لطفي والطفلين ياسين الترمسي وزكريا شبوب.
يشار إلى أن فيلم “قدحة” كان قد شارك في مسابقة آفاق السينما العربية، بالدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي، وحصل على تنويه لجنة التحكيم، فيما حصل على عدة جوائز أخرى من بينها أحسن عمل أول بمهرجان “تطوان” لسينما البحر الأبيض المتوسط بالمغرب، وجائزة أفضل فيلم روائي طويل بمهرجان القدس للسينما العربية، وأحسن سيناريو بمهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، وسعفة لجنة التحكيم لأفضل فيلم بمهرجان” تورنتو” بكندا، وجائزة أفضل شريط طويل بالمهرجان الدولي للفيلم بمدينة “فاس” المغربية، كما حصل أيضًا على تنويه خاص للجنة تحكيم الدورة 25 للمهرجان العالمي للفيلم في زنجبار.

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