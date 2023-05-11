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عرض سعودي أمام هوجو لوريس

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ مساءً
عرض سعودي أمام هوجو لوريس
المواطن - فريق التحرير

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تلقى حارس مرمى توتنهام هوتسبير، الفرنسي هوجو لوريس، عرضًا للانضمام إلى أحد أندية دوري روشن السعودي في الميركاتو الصيفي المقبل.

هوجو لوريس يتلقى عرضًا

وذكرت صحيفة “التايمز”: “تلقى هوجو لوريس عرضًا للانتقال إلى دوري روشن السعودي، على أن يزيد أجره 3 أضعاف، في الوقت الذي يتقاضى فيه حاليًا قرابة 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا”.

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ويتبقى في عقد لوريس صاحب الـ36 عامًا، عام إضافي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام، إلا أن العرض السعودي الذي تلقاه قد يدفعه للرحيل بعد 11 عامًا قضاها في صفوف السبيرز.

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هوجو لوريس
لوريس – المصدر @FrenchTeam

ويغيب هوجو لوريس عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام، بعد تعرضه للإصابة خلال المواجهة التي خسرها السبيرز في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نيوكاسل بنتيجة 6\1 الشهر الماضي.

ولم يظهر لوريس بالمستوى المتوقع مع توتنهام في الموسم الرياضي الحالي، حيث يتساوى مع حارس مانشستر يونايتد، ديفيد دي خيا، كأكثر حراس البريميرليج ارتكابًا للأخطاء التي أدت إلى أهداف مباشرة هذا الموسم بواقع 4 أهداف.

هوجو لوريس
لوريس – المصدر @FrenchTeam

لوريس مع توتنهام

وانضم لوريس إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام في عام 2012 قادمًا من ليون الفرنسي، وحصل على شارة قيادة الفريق في عام 2015 من قبل المدرب ماوريسيو بوكيتينو.

وخاض هوجو لوريس مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام 447 مباراة، ليصبح ثامن أكثر اللاعبين مشاركة مع السبيرز، وكانت أبرز إنجازاته مع الفريق الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019.

هوجو لوريس حارس منتخب فرنسا

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