عرض سعودي يُصعب مهمة باريس مع حكيم زياش

يواجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تحديًا جديدًا، من أجل التعاقد مع نجم تشيلسي، المغربي حكيم زياش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

عروض أمام حكيم زياش

وكان حكيم زياش قريبًا من الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان في الميركاتو الشتوي الماضي، إلا أن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة، بسبب خطأ في الإجراءات.

وذكرت شبكة “لو سبورت 10” الفرنسية: “باريس سان جيرمان سيواجه منافسة قوية من السعودية، إذا رغب في حسم صفقة زياش خلال الصيف المقبل”.

ولفتت الشبكة الفرنسية إلى أن زياش تلقى اتصالًا من أحد الأندية السعودية مؤخرًا، لتأكيد أهمية تواجده في دوري روشن خلال الموسم الرياضي الجديد.

زياش مع تشيلسي

ويرتبط زياش صاحب الـ30 عامًا بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي حتى صيف عام 2025، إلا أنه يبحث عن خوض تجربة جديدة خارج صفوف البلوز.

ولعب زياش 904 دقائق فقط مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي خلال الموسم الحالي في مختلف البطولات، لكنه لم يحرز أي هدف، كما تألق مع منتخب المغرب في كأس العالم للأندية، وساهم في احتلاله المركز الرابع.