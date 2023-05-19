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خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

عرض غريب لانتقال كريستيانو رونالدو إلى البايرن

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٦ مساءً
عرض غريب لانتقال كريستيانو رونالدو إلى البايرن
المواطن - فريق التحرير

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تلقى نادي بايرن ميونيخ الألماني، عرضًا من أجل التعاقد مع نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

عرض أمام البايرن

وارتبط اسم كريستيانو رونالدو كثيرًا بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، ولكن البافاري تراجع عن ضمه، بسبب راتبه المرتفع.

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وكشفت صحيفة Abendzeitung الألمانية، عن محاولة غريبة لإقناع مسئولي نادي بايرن ميونيخ بالتحرك نحو التعاقد مع رونالدو صاحب الـ38 عامًا بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

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كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

ولفتت إلى حصول مسؤولي نادي بايرن ميونيخ على بريد إلكتروني، من رجل أعمال ألماني يدعى ماركوس شون، صاحب موقع buero.de، يعرض من خلاله تمويل صفقة كريستيانو رونالدو.

وأضافت: “تعهد رجل الأعمال الألماني بالتكفل براتب اللاعب الضخم، علمًا بأنه يتقاضى حاليًا 200 مليون يورو في النصر، ولكن شون اشترط عقد شراكة مع البايرن، نظير نقل الهداف التاريخي لكرة القدم إلى ملعب أليانز أرينا”.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

كريستيانو رونالدو مع النصر

وكان كريستيانو رونالدو قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الميركاتو الشتوي الماضي، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل كأس العالم 2022.

وشارك رونالدو في 14 مباراة مع النصر بدوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل 13 هدفًا، ليحتل المركز الخامس في قائمة الهدافين، وذلك قبل 3 جولات على نهاية الموسم الحالي.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

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