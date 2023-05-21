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عرض يُهدد ضم نادي برشلونة لـ جوندوجان

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٠ مساءً
عرض يُهدد ضم نادي برشلونة لـ جوندوجان
المواطن - فريق التحرير

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حصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الألماني إلكاي جوندوجان على عرض جديد يُهدد انضمامه إلى نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

جوندوجان قد يستمر

وينتهي عقد جوندوجان صاحب الـ32 عامًا، مع مانشستر سيتي، بنهاية الموسم الجاري، دون وجود اتفاق حول التجديد حتى الآن، وارتبط اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف نادي برشلونة في صفقة انتقال حر.

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وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “قدم مانشستر سيتي عرضًا لجوندوجان لإقناعه بالتجديد، حيث إن العقد الجديد 3 سنوات، على شاكلة عرض برشلونة، وهي المدة التي يبحث عنها اللاعب ، من أجل الاستقرار”.

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جوندوجان
جوندوجان – المصدر @ManCity

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن جوندوجان يميل حاليًا إلى قبول العرض الجديد لمانشستر سيتي، والبقاء مع الفريق الأول لكرة القدم لمواسم أخرى.

وكان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، يرى أن جوندوجان يُعد بديلًا مميزًا، من أجل تعويض رحيل النجم سيرجيو بوسكيتس عن الفريق الكتالوني مع نهاية عقده هذا الموسم.

نجم السيتي جوندوجان
جوندوجان – المصدر @FabrizioRomano

نادي برشلونة بطلًا للدوري

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في التتويج بلقب الدوري الإسباني الممتاز قبل نهاية المسابقة رسميًا، حيث ينفرد بالصدارة برصيد 85 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه ريال مدريد.

وتأمل إدارة برشلونة في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الصيف، أملًا في التألق بالموسم الجديد، والعودة إلى منصات التتويج القارية.

نادي برشلونة
لاعبو برشلونة – المصدر @FCBarcelona

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