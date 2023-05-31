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بعد نهاية عقده مع يوفنتوس

عروض سعودية وأوروبية أمام دي ماريا

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١١ مساءً
عروض سعودية وأوروبية أمام دي ماريا
المواطن - فريق التحرير

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تُسيطر حالة من الغموض على مستقبل النجم الأرجنتيني، أنخيل دي ماريا، بعد رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس هذا الموسم.

عروض أمام دي ماريا

وينتهي عقد دي ماريا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي بنهاية الشهر المقبل، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن، ليبدي أكثر من نادٍ اهتمامه بالتعاقد معه، خاصة أنه سيكون في صفقة انتقال حر.

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دي ماريا
النجم الأرجنتيني – المصدر @Juventusfcar

وكتب فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بنفيكا سيحاول إغراء أنخيل دي ماريا في الأسابيع المقبلة للعودة إلى النادي في صفقة مجانية”.

وأضاف فابريزيو رومانو: “المحادثات لم تبدأ بعد، كما أن نادي بنفيكا ليس الخيار الوحيد أمام النجم الأرجنتيني، لكنهم يريدون المحاولة، كما تحرص الأندية السعودية على ضم أنخيل، لكن أولويته خلال الفترة الحالية هي أوروبا”.

دي ماريا مع يوفنتوس
النجم الأرجنتيني – المصدر @juventusfcen

الهلال يسعى لضمه

وكان رئيس تحرير صحيفة “ماركا” الإسبانية، فيلكس دياز، قد أكد أن دي ماريا سينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الموسم الرياضي المقبل، مشددًا على أن هذه المعلومة مؤكدة.

كما أشار إلى أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي سينضم هو الآخر إلى صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

دي ماريا وميسي في كوبا أمريكا 2021
النجم الأرجنتيني وميسي

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