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إحدى أرقى الوجهات الترفيهية في العاصمة

عروض متنوعة وتناغم الهوية في فيا رياض 11 مايو

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٩ مساءً
عروض متنوعة وتناغم الهوية في فيا رياض 11 مايو
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن موعد افتتاح منطقة فيا رياض، إحدى أرقى المناطق الترفيهية بالعاصمة الرياض في 11 مايو الحالي.

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أفخم المطاعم

ورفع آل الشيخ شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيرًا إلى رعايتهم التي جعلت من المملكة منطقة جذب لكل الزوار من كافة أنحاء العالم، ومبينًا أن منطقة فيا رياض توفر مجموعة من أفخم المطاعم والمتاجر وصالات السينما، بما يعزز من توفير خدمات الضيافة والتسوق، والإقامة المميزة والراقية بالعاصمة الرياض.

تجربة متكاملة

وتشكل منطقة فيا رياض الترفيهية تجربة متكاملة بتصميم فريد على الطراز السلماني، يتناغم مع الهوية المحلية لمدينة الرياض، وتضم مجموعة من أرقى العلامات التجارية العالمية، وواحدًا من أشهر فنادق الخمس نجوم سانت ريجيس الرياض، والعديد من المطاعم والمقاهي العالمية التي تتواجد بالمملكة لأول مرة، مع سبع صالات سينما توفر تجارب سينمائية فريدة؛ حيث تتميز كل صالة بتصميم مختلف، إحداها صالة طويق التي تتميز بالتصميم النجدي.

ومن المنتظر أن تشهد فيا رياض تشكيلة متنوعة من العروض المختلفة وأماكن الترفيه ذات النمط الفاخر التي تزخر بها المنطقة.

فيا رياض

وتوفر منطقة فيا رياض تجربة مميزة ومثالية للزوار من خلال المساحات المصممة للراحة والاسترخاء، والاستمتاع بالمناظر والمناطق المحيطة بها، مما يجعلها وجهة مثالية لقضاء أوقات ترفيهية استثنائية ومميزة، إضافة إلى الاستماع بمشاهدة مجموعة كبيرة من المنحوتات الفنية، لإضافة رونق خاص على المنطقة المكسوة بالخضرة وعناصر الجمال في مختلف زواياها ومرافقها المتنوعة.

وفي سبيل توفير تجربة ثرية ومميزة للزوار، توفر منطقة فيا رياض مجموعة من الخدمات التي تشمل خدمة صف السيارات وحمل المشتريات، والمساعد الشخصي الذي يساعد على الوصول إلى جميع الخدمات بيسر وسهولة، إضافة إلى خدمات التوصيل التي تضمن وصول مشتريات الزوار للعناوين التي يختارونها.

ويمكن الاطلاع على التفاصيل والحجز في المنطقة الأكثر فخامة من خلال الضغط هنا.

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