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الإنسان محاط بكميات كبيرة من الفيروسات

عسيري: من النادر تحول الوباء إلى جائحة

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٠ مساءً
عسيري: من النادر تحول الوباء إلى جائحة
المواطن - فريق التحرير

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أكد وكيل وزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، أنه من النادر تحول الوباء إلى جائحة مثل تجربة كورونا.

تزايد الفيروسات

وأردف عسيري، في تصريحات تلفزيونية لقناة العربية السعودية، أن هناك تزايدًا في أعداد الفيروسات التي قد تتحول إلى جوائح، مشيرًا إلى أن الإنسان محاط بكميات كبيرة من الفيروسات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن تلك الفيروسات قد تتسبب في أمراض معدية وتتسبب من وقت إلى آخر في حدوث أوبئة، مشيرًا إلى أنه خلال العقود القليلة السابقة تزايدت تلك الفيروسات، ما يستوجب أن يكون العالم أمام مسؤولية الاستعداد بشأن ما يحدث.

واختتم عسيري، أننا بحاجة إلى التوازن في التحذير من الأوبئة، كما أن تجربة كورونا كشفت عن قصور عالمي في التعامل معها.

وباء مقبل

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قد حث الدول الأعضاء على إجراء الإصلاحات اللازمة للاستعداد لأي وباء مقبل وعلى الوفاء بتعهداتها السابقة بزيادة تمويل المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وقال جيبريسوس في كلمة للدول الأعضاء: إن الوقت حان لدفع المفاوضات الخاصة بمنع الجائحة التالية.

كما أضاف أنه “لا يمكننا تأجيل هذا”، محذرًا من أن الوباء القادم من المرجح “أن يحدث قريبًا”. وأردف: “إذا لم ننفذ التغييرات اللازمة، فمن سيفعل ذلك؟ وإذا لم ننفذها الآن، فمتى؟”.

كذلك شدد على أن “التزام هذا الجيل (باتفاق يتعلق بالأوبئة) أمر مهم، لأن هذا الجيل هو الذي اختبر مدى فظاعة فيروس صغير”.

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