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أكد وكيل وزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، أنه من النادر تحول الوباء إلى جائحة مثل تجربة كورونا.
#نشرة_الرابعة | وكيل وزارة الصحة السعودية الدكتور عبدالله عسيري: من النادر تحول الوباء إلى جائحة مثل تجربة #كورونا ولكن هناك تزايدا في أعداد الفيروسات التي قد تتحول إلى جوائح @assiriama pic.twitter.com/aV4LyC9mA7قد يهمّك أيضاً
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 23, 2023
وأردف عسيري، في تصريحات تلفزيونية لقناة العربية السعودية، أن هناك تزايدًا في أعداد الفيروسات التي قد تتحول إلى جوائح، مشيرًا إلى أن الإنسان محاط بكميات كبيرة من الفيروسات.
وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن تلك الفيروسات قد تتسبب في أمراض معدية وتتسبب من وقت إلى آخر في حدوث أوبئة، مشيرًا إلى أنه خلال العقود القليلة السابقة تزايدت تلك الفيروسات، ما يستوجب أن يكون العالم أمام مسؤولية الاستعداد بشأن ما يحدث.
واختتم عسيري، أننا بحاجة إلى التوازن في التحذير من الأوبئة، كما أن تجربة كورونا كشفت عن قصور عالمي في التعامل معها.
وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قد حث الدول الأعضاء على إجراء الإصلاحات اللازمة للاستعداد لأي وباء مقبل وعلى الوفاء بتعهداتها السابقة بزيادة تمويل المنظمة التابعة للأمم المتحدة.
وقال جيبريسوس في كلمة للدول الأعضاء: إن الوقت حان لدفع المفاوضات الخاصة بمنع الجائحة التالية.
كما أضاف أنه “لا يمكننا تأجيل هذا”، محذرًا من أن الوباء القادم من المرجح “أن يحدث قريبًا”. وأردف: “إذا لم ننفذ التغييرات اللازمة، فمن سيفعل ذلك؟ وإذا لم ننفذها الآن، فمتى؟”.
كذلك شدد على أن “التزام هذا الجيل (باتفاق يتعلق بالأوبئة) أمر مهم، لأن هذا الجيل هو الذي اختبر مدى فظاعة فيروس صغير”.