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الأرصاد حذرت من عواصف رعدية

عسير تكتسي بالبياض بعد موجة أمطار وبرد

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٣ صباحاً
عسير تكتسي بالبياض بعد موجة أمطار وبرد
المواطن - فريق التحرير

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اكتست جبال بللحمر وبللسمر، شمال منطقة عسير، بالبياض عقب هطول الأمطار والبَرَد عليها مؤخرًا، حيث رسمت لوحة ربانية زادت جمالها بهاءً.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة العربية، مشاهد للجبال تم تصويرها من درون، وبينت حجم البياض الذي زين المنطقة كلها وحول لونها، عقب هطول الأمطار والبَرَد.

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وحذر المركز الوطني للأرصاد في وقت سابق، من تكون عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على محافظات النماص وبلقرن وتنومة، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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