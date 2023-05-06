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جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة

عصابة من المقيمين روجت الشبو المخدر في قبضة رجال المكافحة

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢١ مساءً
عصابة من المقيمين روجت الشبو المخدر في قبضة رجال المكافحة
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وضبط بحوزتهم مبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن تهريب وترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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