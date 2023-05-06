عصابة من المقيمين روجت الشبو المخدر في قبضة رجال المكافحة

حضور لافت لزوجتي بايدن وزيلينسكي خلال مراسم التتويج القبض على مقيم ومخالف ومواطن لترويجهم المواد المخدرة تحطم مقاتلة إف-16 أمريكية في كوريا الجنوبية أوراوا يتوج بلقب دوري أبطال آسيا على حساب الهلال خصم أردوغان يتفوق عليه في استطلاعات الرأي اعتقال زعيم حركة مناهضة للملكية خلال مراسم التتويج تشارلز الثالث يؤدي القسم ملكًا لبريطانيا وظائف بـ شركة روابي القابضة للنفط والغاز الإطاحة بـ 19 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف نواف شكر الله: ركلة جزاء غير محتسبة لـ الهلال بالشوط الأول
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وضبط بحوزتهم مبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.