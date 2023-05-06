عصابة من المقيمين روجت الشبو المخدر في قبضة رجال المكافحة

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وضبط بحوزتهم مبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
ابو فيصل ج@@
جهوديشكرون عليها على مايقومون به من أعمال جليلة من أجل المحفاظةعلى أمن الوطن وابناءة من خطر هذه السموم