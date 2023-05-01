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كان يزور الحديقة مع والدته

عضة أسد تقتل طفلًا في غزة

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٠ مساءً
عضة أسد تقتل طفلًا في غزة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية محلية عن مصرع صبي فلسطيني من قطاع غزة، جراء عضة أسد في حديقة حيوان “أصداء” الخاصة بمدينة خانيونس جنوبي القطاع.

تفاصيل الحادثة

وبحسب المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد أيمن البطنيجي: “فقد تسلق الصبي حمادة نضال حسن أقطيط (6 سنوات)، السياج في حديقة الحيوانات في بلدة خانيونس جنوب غزة، ووصل إلى فتحة في القفص قبل أن يهاجمه الأسد”، وأفادت السلطات بأن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الواقعة.

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ومن جانبها، شككت أسرة الصبي في الرواية، قائلة: “حمادة- الذي كان يزور حديقة الحيوان مع والدته وأفراد أسرته الآخرين- وصل فقط إلى السياج الخارجي عندما تعرض للهجوم من الأسد”.

وكشفت الشرطة الفلسطينية بغزة، في بيان لها، إغلاق مدينة “أصداء” الترفيهية بخانيونس مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ إجراءات السلامة في المكان، عقب وفاة الطفل.

أول حالة قتل

وكانت هذه أول حالة قتل معروفة من حيوانات في حدائق الحيوان الخاصة في القطاع الفلسطيني. ويوجد في غزة العديد من حدائق الحيوان الخاصة الصغيرة حيث يتم تربية الحيوانات في ظروف مزرية.

يذكر أن الحيوانات عانت من جولات التصعيد العسكري المتكررة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة ومن الإهمال والجوع ونقص الرعاية الطبية بسبب الحصار المفروض على القطاع.

وقامت منظمات دولية لرعاية الحيوان بعدة مهام لإجلاء الحيوانات، وخاصة الأسود، إلى ملاذات آمنة في الأردن وإفريقيا.

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