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توقف التطبيق عن العمل من تلقاء نفسه

عطل مفاجئ في إنستجرام وتوقف الموقع والتطبيق عن العمل

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ صباحاً
عطل مفاجئ في إنستجرام وتوقف الموقع والتطبيق عن العمل
المواطن - فريق التحرير

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وقع خلل مفاجئ في إنستجرام وتوقف الموقع والتطبيق عن العمل، قبل قليل، ويواجه مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي، مشكلة في الوصول من جميع أنحاء العالم.

ويواجه المستخدمون مشكلة توقف التطبيق عن العمل من تلقاء نفسه.

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المرتبة الأولى

ويحتل إنستجرام Instagram المرتبة الأولى بين تطبيقات الوسائط الاجتماعية الأكثر استخدامًا في العالم. ويعتبر التطبيق جزءًا من شركة Met.

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ومؤخرًا حل في التطبيق خلل فني غير معروف أدى لتوقف التطبيق عن العمل في أغلب دول العالم، وواجه المستخدمون مشكلة متمثلة بتوقف التطبيق عن العمل من تلقاء نفسه.

ورجح العديد من المختصين بمتابعة أخبار هذه المنصات أن الخلل الفني ناتج عن إضافة ميزة جديدة إلى التطبيق وأثناء ذلك واجهت القائمين عليه بعض المشكلات، وهذه أمور تحدث بشكل مستمر، ويتوقع عودة التطبيق للعمل خلال وقت قريب.

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