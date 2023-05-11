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بلغت نسبة الأعطال المبلغ عنها بالموقع 40%

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك حول العالم

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٢ مساءً
عطل مفاجئ يضرب فيسبوك حول العالم
المواطن - فريق التحرير

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ضرب عطل مفاجئ موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وسبب مشاكل لآلاف المستخدمين حول العالم، ما جعل كثيرًا من الأشخاص حول العالم يشتكون من عدم قدرتهم على تسجيل الدخول إلى حساباتهم الشخصية كما هو معتاد.

عطل مفاجئ

وبحسب موقع downdetector، المتخصص في مراقبة سير واستخدام المنصات الاجتماعية الرئيسية كلها حول العالم لحظة بلحظة، فقد أشار إلى أنّ فيسبوك يواجه عطلًا، وقد تلقى شكاوى من ملايين المستخدمين حول العالم، ومن ضمنهم مستخدمون من مصر.

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وتلقى موقع downdetector ملايين الشكاوى من ملايين المستخدمين حول العالم تفيد بأنّ منصة فيسبوك التابعة لشركة ميتا الأمريكية العملاقة توقفت عن العمل بشكل مفاجئ ولا يستطيعون الوصول إلى حساباتهم، وجاءت معظم الشكاوى تقول إن عمليات الوصول إلى حسابات مفقودة ولا تتم أبدًا، إضافة إلى أن هناك من اشتكى من صعوبة فتح الصفحة الرئيسية.

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نسبة الأعطال

وظهرت العديد من الشكاوى حول عطل منصة فيسبوك في الساعات الماضية، إذ بلغت نسبة الأعطال المبلغ عنها في الموقع 40%، وفي التطبيق نفسه 42%، وعطل في تسجيل الدخول إلى الحسابات الشخصية بنسبة 18%، وهو ما أوضحه موقع down detector.

من المعروف أن أعطال الشبكة الاجتماعية فيسبوك كثيرة التكرار، ولم تعد غريبة على المستخدمين، وهو ما يوضحه المستخدمون خلال شكواهم، كما أن المنصة الاجتماعية لم تتحدث عن سبب العطل أو تعلن أي تفاصيل عنه حتى الآن، وينتظر ملايين المستخدمين حول العالم عودة الخدمة للعمل بشكل صحيح حتى الآن.

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