عفوية خالد عبدالرحمن بعد انقطاع البث مع فايز المالكي

وثق مقطع فيديو مشاهد عفوية بين الفنان خالد عبدالرحمن والفنان فايز المالكي، خلال بث مباشر عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو، حديثًا بين عبدالرحمن والمالكي، ليحدث انقطاع في البث المباشر عن فايز المالكي.

وهنا ظهر خالد عبدالرحمن بعفوية، حيث قام بالاتصال بالمالكي هاتفيًا ليعتذر منه ويطالبه بالعودة إلى البث.

وعندما عاد المالكي قال له: “أبو نايف شو الموضوع”، ليرد عبدالرحمن وهو يضحك: “والله ما أدري يا بوي”.

عفوية وتواضع

وتفاعل رواد موقع “تويتر” مع الفيديو، حيث أعربوا عن تقديرهما وحبهما للثنائي، مشيدين بعفوية خالد عبدالرحمن وطيبته.

وقال رضوان: “حب كبير للاثنين كل واحد قلبه ينقط عسل”، وأضاف سالم أبوتاية: “أكثر اثنين محبوبين وطيبين يا كبر الحب لهما”.

ولفت العطاء الدوسري: “خالد عبدالرحمن ذوق جدًا وراقِ بأخلاقه”، وأكدت ورود أن الفنان خالد عبدالرحمن يعد ملك العفوية ولديه احترام وتواضع.