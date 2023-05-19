عقوبات أمريكية جديدة تستهدف روسيا بمجموعة السبع

كشفت قمة مجموعة السبع المنعقدة في اليابان، عقوبات أمريكية جديدة تستهدف “آلة الحرب” الروسية في إطار تشديد الخناق على موسكو، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي رفيع.

وأفاد المسؤول الذي طلب من الصحافيين عدم كشف هويته، أن جميع الدول الأعضاء في مجموعة السبع تستعد لفرض عقوبات، بينها حزمة أميركية “أساسية” ستجعل “من الصعب على روسيا الحفاظ على آلة الحرب الخاصة بها”.

تضييق الخناق

من جانبه، أكد مسؤول أمريكي، أمس الخميس، أن دول مجموعة السبع تعتزم “تضييق الخناق” على روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا بنفس التصميم كما في العام الماضي.

وقال المسؤول للصحفيين: “التزامنا بمواصلة تضييق الخناق على روسيا لا يزال قويًّا كما كان في العام الماضي. أعتقد أن غدًا ستشهد تحركات جديدة لعزل روسيا اقتصاديًّا وقدرتها على شن الحرب”.

تحديد السعر الهامشي

ومن بين الإجراءات الأخرى، ذكّر المسؤول إدخال مجموعة الدول السبع سياسة تحديد السعر الهامشي للوقود الروسي.

وأعلنت روسيا أكثر من مرة أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بممارستها على روسيا منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد، مشيرة إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.