عقوبات أمريكية جديدة تستهدف روسيا بمجموعة السبع السعودية تلعب دورًا محوريًّا في حل أزمات المنطقة وعلى رأسها السودان استدعاء 422 ألف سيارة فورد بسبب عطل برمجي عمر السومة يحدد وجهته المقبلة بعد رفض الأهلي عودته الاتحاد يشارك مع الهلال والوحدة في السوبر السعودي قمة جدة تنعش الآمال العربية لإنهاء صراعات وأزمات المنطقة الهلال يزاحم الشباب على المركز الثالث بـ دوري المحترفين السعودي احتضان السعودية للقمة العربية يدعم موقف العرب الثابت تجاه فلسطين استخراج كرات مغناطيسية من أمعاء رضيع روسي موعد مباراة ضمك ضد الهلال والقنوات الناقلة
كشفت قمة مجموعة السبع المنعقدة في اليابان، عقوبات أمريكية جديدة تستهدف “آلة الحرب” الروسية في إطار تشديد الخناق على موسكو، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي رفيع.
وأفاد المسؤول الذي طلب من الصحافيين عدم كشف هويته، أن جميع الدول الأعضاء في مجموعة السبع تستعد لفرض عقوبات، بينها حزمة أميركية “أساسية” ستجعل “من الصعب على روسيا الحفاظ على آلة الحرب الخاصة بها”.
من جانبه، أكد مسؤول أمريكي، أمس الخميس، أن دول مجموعة السبع تعتزم “تضييق الخناق” على روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا بنفس التصميم كما في العام الماضي.
وقال المسؤول للصحفيين: “التزامنا بمواصلة تضييق الخناق على روسيا لا يزال قويًّا كما كان في العام الماضي. أعتقد أن غدًا ستشهد تحركات جديدة لعزل روسيا اقتصاديًّا وقدرتها على شن الحرب”.
ومن بين الإجراءات الأخرى، ذكّر المسؤول إدخال مجموعة الدول السبع سياسة تحديد السعر الهامشي للوقود الروسي.
وأعلنت روسيا أكثر من مرة أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بممارستها على روسيا منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد، مشيرة إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.