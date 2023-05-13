Icon

الملك سلمان يبعث رسالة خطية لرئيس القمر المتحدة Icon أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة على 9 مناطق Icon أسينسيو يُهدي الفوز لـ الريال ضد خيتافي Icon التعادل السلبي يحسم مباراة الوداد الرياضي ضد صن داونز Icon مدرب توتنهام السابق يقترب من تدريب تشيلسي Icon أمانة جدة تلغي عقد استثمار شاطئ أبحر بعد رصد مخالفات Icon موعد مباراة الاتفاق ضد الشباب Icon إضافة مسار حافلات الرياض في خرائط جوجل ماب Icon الاتحاد يواصل استعداده لمواجهة الهلال Icon عمر السومة يقلد البليهي بعد تتويج العربي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضبط 11549 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

عقوبات رادعة بحق 17 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٨ مساءً
عقوبات رادعة بحق 17 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

الحملات الميدانية المشتركة: ضبط (11549) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 14 حتى 20 / 10 / 1444هـ الموافق من 4 حتى 10 / 5 / 2023م عن النتائج التالية:

قد يهمّك أيضاً
روني: مانشستر سيتي سيسحق الريال

روني: مانشستر سيتي سيسحق الريال

وظائف شاغرة لدى فروع رعاية الطبية

وظائف شاغرة لدى فروع رعاية الطبية

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (11549) مخالفاً، منهم (6344) مخالفاً لنظام الإقامة، و(3741) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(1464) مخالفاً لنظام العمل.

قد يهمّك أيضاً
توم كروز يفاجئ الملك تشارلز بتهنئة على طائرته الخاصة

توم كروز يفاجئ الملك تشارلز بتهنئة على طائرته الخاصة

وظائف شاغرة لدى الرقيب التجارية في 3 مدن

وظائف شاغرة لدى الرقيب التجارية في 3 مدن

ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (627) شخصاً، (48%) منهم يمنيو الجنسية، و(46%) إثيوبيو الجنسية، و(6%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (87) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

جرائم موجبة للتوقيف

ثالثاً: تم ضبط (17) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعاً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (25128) وافداً مخالفاً، منهم (20776) رجلاً، و(4352) امرأة.

خامساً: تم إحالة (18607) مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1376) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (6535) مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محاولات شريرة لتدمير شبابنا ومقدراتنا لدوافع يعرفها الجميع
السعودية اليوم

محاولات شريرة لتدمير شبابنا ومقدراتنا لدوافع يعرفها...

السعودية اليوم
اعتقال 170 مغربيًّا بعد أيام من وفاة مشجعة في أعمال شغب
العالم

اعتقال 170 مغربيًّا بعد أيام من وفاة...

العالم
بايدن يعلن ترشحه رسميًا لانتخابات 2024
تقارير

بايدن يعلن ترشحه رسميًا لانتخابات 2024

تقارير
لقطات من الأجواء لأمطار وشلالات تنومة
السعودية اليوم

لقطات من الأجواء لأمطار وشلالات تنومة

السعودية اليوم
صورة حديثة للأمير خالد الفيصل مع أبنائه بندر وسلطان وسعود
أخبار رئيسية

صورة حديثة للأمير خالد الفيصل مع أبنائه...

أخبار رئيسية
أول سيلفي لـ رابح صقر مع جمهوره على سناب شات
مشاهير

أول سيلفي لـ رابح صقر مع جمهوره...

مشاهير
3 ثغرات خطيرة في راوتر الإنترنت
تكنولوجيا

3 ثغرات خطيرة في راوتر الإنترنت

تكنولوجيا
مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 39 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 39...

السعودية اليوم