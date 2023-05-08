علاقة التغيرات المناخية بجريان وادي الرمة

كشف خبير الأرصاد والفلك الدكتور خالد الزعاق، علاقة التغيرات المناخية بجريان المياه في وادي الرمة.

وقال الزعاق خلال فقرة برنامجه، على قناة العربية: إنه خلال العشرين سنة الماضية حدثت تغيرات لم تكن مدرجة في السجلات المناخية حيث جريان المياه بالأودية مثل وادي الرمة الذي تدفق مرتين هذا العام.

وأضاف: أن بعض العلماء اعتبروا التغيرات أمورًا طبيعية مرتبطة بانتهاء وبداية الدورات المناخية، وذهب بعض العلماء إلى أن التغيرات تكون بسبب خلل المنظومة المناخية وخلل التوازن البيئي بسبب البشر.