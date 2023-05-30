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التكيف السلبي يحافظ على وجود المرض

علاقة غير متوقعة للفوبيا والإدمان

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٣ صباحاً
علاقة غير متوقعة للفوبيا والإدمان
المواطن - فريق التحرير

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كشفت خولة العوفي، أخصائي أول في العلاج النفسي، أن هناك علاقة كبيرة بين الفوبيا والإدمان، وأحيانًا تكون الفوبيا سبب وقوع الشخص في الإدمان.

الفوبيا والإدمان

وقالت العوفي خلال لقائها مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، أمس: إن كثيرًا من الأشخاص المصابين بالفوبيا لا يتوجهون للمعالجين النفسيين لأن معظمهم يطور نمط تكيف غير صحي.

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وأضافت الأخصائية النفسية، أن أكثر ما يعملون عليه في العلاج النفسي هو سؤال (كيف تكيفت مع خوفك؟)، لأن التكيف السلبي يحافظ على وجود المرض ولا يعالجه وقد يفاقمه أكثر.

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