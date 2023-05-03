علامات تدل على تعاطي الشبو اعتقال 170 مغربيًّا بعد أيام من وفاة مشجعة في أعمال شغب الجوازات تواصل إنهاء إجراءات دخول المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة الفريق اليحيى يقف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مطار الملك عبدالعزيز فساتين الأميرة ديانا في متجر للملابس المستعملة آخر مدة لأخذ التطعيمات واللقاحات قبل الحج بـ 10 أيام 4 حالات لا يُعاقب فيها الشخص المدمن جنائيًّا ماجد عبدالله عن زيارة ميسي لـ الدرعية: ستساهم باستقطاب مزيد من الزوار لـ السعودية وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي وفاة مصمم العملة العراقية عباس البغدادي
كشف حمد الشيحان، أخصائي علاج إدمان، العلامات التي تدل على تعاطي الشخص مادة الشبو، منبهًا الأسر بضرورة متابعة أبنائها واحتوائهم وعدم طردهم من المنازل.
كيف تعرف الأسرة أن لديها ابن يتعاطى "الشبو".. حمد الشيحان (أخصائي علاج ادمان) يجيب#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية@hamadshihan pic.twitter.com/hRN5OdLu2zقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 2, 2023
وقال الشيحان خلال لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن هناك عدة علامات تدل على تعاطي الشخص الشبو، منها أنه لا يجلس في البيت، ويمكن ألا ينام 5 أيام أو أكثر، لافتًا إلى أن الشبو لا يؤدي لانهيار المدمن لعدم نومه على عكس الكبتاجون.
ونصح أخصائي علاج الإدمان الأهل باحتواء الشاب المتعاطي وعدم طرده من المنزل، وأن العلاج بالحب هو أكبر علاج.