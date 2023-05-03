علامات تدل على تعاطي الشبو

كشف حمد الشيحان، أخصائي علاج إدمان، العلامات التي تدل على تعاطي الشخص مادة الشبو، منبهًا الأسر بضرورة متابعة أبنائها واحتوائهم وعدم طردهم من المنازل.

وقال الشيحان خلال لقاء له مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن هناك عدة علامات تدل على تعاطي الشخص الشبو، منها أنه لا يجلس في البيت، ويمكن ألا ينام 5 أيام أو أكثر، لافتًا إلى أن الشبو لا يؤدي لانهيار المدمن لعدم نومه على عكس الكبتاجون.

ونصح أخصائي علاج الإدمان الأهل باحتواء الشاب المتعاطي وعدم طرده من المنزل، وأن العلاج بالحب هو أكبر علاج.