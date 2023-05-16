علام أول تطبيق سعودي يجري محادثات باللغة العربية

يعد تطبيق “علاّم” الذي أطلقت نسخته التجريبية اليوم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” أول تطبيق محادثة في المملكة العربية السعودية يقوم بمحادثة المستخدمين والرد على استفساراتهم باللغة العربية الفصحى والعامية وصياغة الملخصات والاقتراحات في الكثير من الموضوعات المختلفة، بصفتها خطوة أولى تستهدف فيها “سدايا” الوصول إلى بناء نموذج لغوي توليدي سعودي.

إنجاز

هذا الإنجاز الوطني هو واحد من الإنجازات التي تسعى إلى تحقيقها “سدايا” في مجال الذكاء الاصطناعي بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة، وفي إطار ما تحظى به من اهتمام منقطع النظير من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة لتضطلع بدورها في النهوض بمجالي البيانات والذكاء الاصطناعي وتحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما لخدمة البشرية.

كيفية عمله

ويقوم التطبيق الذي يُشرف عليه فريق وطني من “سدايا” بمعالجة المدخلات والإجابة عن الاستفسارات بشكل نصي أو صوتي حسب رغبة المستخدم، ويتيح التطبيق للمستخدمين تحسين الصور ومعالجتها وفهم محتواها. ويستند تطبيق علّام إلى مصادر معلومات تمثل مجموعة كبيرة من أهم مصادر المعرفة في المملكة والعالم العربي، وهو مدرّب على التعامل مع مئات الملايين من المقالات المتخصصة، إضافةً إلى انسجامه مع تسارع الأحداث في الموضوعات كافة، ومتوافق مع القيم والثقافة العربية الأصيلة، وستتبع هذه النسخة مراحل تطوير مستمرة بإذن الله حتى تكتمل رؤية التطبيق بالشكل الذي يلبي تطلعات المستخدمين والباحثين عن المحتوى العربي بأسهل الطرق وأسرعها في بيئة تقنية آمنة.