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للعمل في عدة مدن

علم تعلن عن توفر وظائف شاغرة

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٣ مساءً
علم تعلن عن توفر وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة علم لأمن المعلومات “Elm”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مطور أعمال-جدة / المدينة المنورة.
  2. مدير حساب المبيعات- العلا.
  3. مدير إدارة أداء الشركات.
  4. تطوير الأعمال الرئيسية – خبرة في التكنولوجيا المالية.
  5.  مدير إدارة التغيير مشاركة الموظفين.
  6. مدير  – اتفاقية مستوى الخدمة (SLA).
  7. مستشار أول- (ما قبل البيع وهندسة الحلول).
  8. مستشار أول – محلل أعمال تكنولوجيا المعلومات.
  9. مدير أول DevOps / مدير أول.
  10. مستشار أول – Java Full Stack Developer.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 3 مايو 2023م.

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للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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