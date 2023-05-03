علم تعلن عن توفر وظائف شاغرة

أعلنت شركة علم لأمن المعلومات “Elm”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: مطور أعمال-جدة / المدينة المنورة. مدير حساب المبيعات- العلا. مدير إدارة أداء الشركات. تطوير الأعمال الرئيسية – خبرة في التكنولوجيا المالية. مدير إدارة التغيير مشاركة الموظفين. مدير – اتفاقية مستوى الخدمة (SLA). مستشار أول- (ما قبل البيع وهندسة الحلول). مستشار أول – محلل أعمال تكنولوجيا المعلومات. مدير أول DevOps / مدير أول. مستشار أول – Java Full Stack Developer. طريقة التقديم: أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 3 مايو 2023م. قد يهمّك أيضاً انطلاق معسكر أخضر السيدات في جدة ميزة جديدة في تيك توك للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).