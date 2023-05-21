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حينما كان لاعبًا في نادي الأمل

علي البليهي: الأهلي كان نقطة تحول كبيرة في مسيرتي

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٨ مساءً
علي البليهي: الأهلي كان نقطة تحول كبيرة في مسيرتي
المواطن - فريق التحرير

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قال علي البليهي مدافع الفريق الكروي الأول في نادي الهلال: إن النادي الأهلي كان سببًا في إحداث نقطة تحول كبيرة في مسيرته الرياضية.

وتحدث البليهي لـ برنامج ملعب SBC قائلًا: “كنت أتدرب في نادي الأمل وصادف في ذلك اليوم، كان تدريب النادي الأهلي، ووجدت أن إضاءة الملعب زادت لأن فريقًا كبيرًا مثل الراقي يتدرب عندنا في نادي الأمل”.

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وأضاف: “كانت نقطة تحول كبيرة في مسيرتي تدريب الراقي، قلت لنفسي لماذا لا أصبح لاعبًا كبيرًا مثلهم؟”.

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وكان البليهي لعب مع نادي الأمل خلال الفترة من 2010 حتى عام 2014.

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