علي البليهي: الأهلي كان نقطة تحول كبيرة في مسيرتي

قال علي البليهي مدافع الفريق الكروي الأول في نادي الهلال: إن النادي الأهلي كان سببًا في إحداث نقطة تحول كبيرة في مسيرته الرياضية.

وتحدث البليهي لـ برنامج ملعب SBC قائلًا: “كنت أتدرب في نادي الأمل وصادف في ذلك اليوم، كان تدريب النادي الأهلي، ووجدت أن إضاءة الملعب زادت لأن فريقًا كبيرًا مثل الراقي يتدرب عندنا في نادي الأمل”.

وأضاف: “كانت نقطة تحول كبيرة في مسيرتي تدريب الراقي، قلت لنفسي لماذا لا أصبح لاعبًا كبيرًا مثلهم؟”.

وكان البليهي لعب مع نادي الأمل خلال الفترة من 2010 حتى عام 2014.