علي البليهي: الأهلي كان نقطة تحول كبيرة في مسيرتي إطلاق الهوية الإعلامية لموسم الحج 1444هـ تحت شعار أذن بالناس نسبة نجاح عمليات الرباط الصليبي في السعودية 100% الدوام عبر منصة مدرستي في وادي الدواسر غدًا جماهير النصر تنتقد إدارة آل معمر بسبب هدف لـ فينسينت أبو بكر فتح تحقيق حول تسمم 200 جندي إسرائيلي الملك سلمان وولي العهد يعزيان حاكم رأس الخيمة إلزام مقاولين مخالفين للشروط بإعادة السفلتة في عنيزة أنشيلوتي يهاجم رابطة الدوري الإسباني بعد مضايقة فينيسيوس جونيور مدى صحة وسلامة الأغذية في الفنادق وصالات الأفراح
قال علي البليهي مدافع الفريق الكروي الأول في نادي الهلال: إن النادي الأهلي كان سببًا في إحداث نقطة تحول كبيرة في مسيرته الرياضية.
وتحدث البليهي لـ برنامج ملعب SBC قائلًا: “كنت أتدرب في نادي الأمل وصادف في ذلك اليوم، كان تدريب النادي الأهلي، ووجدت أن إضاءة الملعب زادت لأن فريقًا كبيرًا مثل الراقي يتدرب عندنا في نادي الأمل”.
وأضاف: “كانت نقطة تحول كبيرة في مسيرتي تدريب الراقي، قلت لنفسي لماذا لا أصبح لاعبًا كبيرًا مثلهم؟”.
وكان البليهي لعب مع نادي الأمل خلال الفترة من 2010 حتى عام 2014.
#ملعب_SBC | علي البليهي يذكر نقطة التحول في مسيرته الرياضية. #قناة_SBC@ali99i pic.twitter.com/zh2XpWVGx2
— #ملعب_SBC (@sbcsport) May 21, 2023