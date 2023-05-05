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بعد التعادل ذهابًا في الرياض

علي البليهي: الهلال قادر على التعويض والتتويج باللقب

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٤ مساءً
علي البليهي: الهلال قادر على التعويض والتتويج باللقب
المواطن - فريق التحرير

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شدد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، علي البليهي على قدرة اللاعبين على التعويض وتحقيق الفوز أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني.

تعليق علي البليهي

وقال علي البليهي: “طوينا صفحة مواجهة الذهاب، وسنحافظ على فرصنا في مباراة الإياب، والهدف الذي سُجل علينا في مباراة الذهاب خطأ شاركت فيه، ولكن أمامنا الفرصة للتعويض”.

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علي البليهي
البليهي – المصدر @aawsat_spt

وتابع نجم الهلال تصريحاته قائلًا: “كان لدينا أسبوع كامل بعد الذهاب وعملنا على تصحيح الأخطاء بإشراف المدرب الأرجنتيني رامون دياز.. ونسعى للظهور بصورة مختلفة”.

واختتم علي البليهي تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد أوراوا، قائلًا: “نحن أبطال آخر نسخة وبإذن الله نتوج غداً في سايتاما”.

علي البليهي
البليهي – المصدر @aawsat_spt

مباراة الهلال وأوراوا

ومن المقرر أن يلعب الهلال وأوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم غد السبت، على ملعب “سايتاما 2002″، علمًا بأن مواجهة الإياب التي أُقيمت في الرياض قد انتهت بالتعادل بنتيجة 1\1.

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1\1، من أجل التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي، أو التعادل بالنتيجة ذاتها وحسم الفائز بركلات الترجيح.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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