علي البليهي: حمدالله كان السبب وراء ركزة العلم بملعب النصر

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كشف علي البليهي، مدافع نادي الهلال، عن السبب الذي دفعه لـ ركزة العلم في مباراة الهلال والنصر الشهيرة التي أُقيمت في أكتوبر من عام 2021 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وتحدث علي البليهي قائلًا: “قمت بركز العلم في ملعب النصر من أجل الذكرى، هذه المواجهة كانت معركة خاصة لي، وبسبب حصولي على بطاقة صفراء ثانية نتيجة احتكاكي مع المغربي حمدالله، غبت عن النهائي ضد فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي”.
وأضاف لاعب الهلال: “بعدما تأكدت من غيابي عن المباراة النهائية ضد فريق بوهانج، قمت بركز العلم في ملعب النصر وقلت لزملائي اتركوه ولا يحمله أحد”.
#ملعب_SBC | "قمت بركز العلم في ملعب النصر للذكرى، هذه المواجهة كانت معركة خاصة لي.. وسبب الحركة الكرت اللي أخذته بسبب حمدالله".. علي البليهي. #قناة_SBC@ali99i pic.twitter.com/ZkLBgfwqnZ
— #ملعب_SBC (@sbcsport) May 21, 2023