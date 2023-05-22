علي البليهي: حمدالله كان السبب وراء ركزة العلم بملعب النصر

كشف علي البليهي، مدافع نادي الهلال، عن السبب الذي دفعه لـ ركزة العلم في مباراة الهلال والنصر الشهيرة التي أُقيمت في أكتوبر من عام 2021 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتحدث علي البليهي قائلًا: “قمت بركز العلم في ملعب النصر من أجل الذكرى، هذه المواجهة كانت معركة خاصة لي، وبسبب حصولي على بطاقة صفراء ثانية نتيجة احتكاكي مع المغربي حمدالله، غبت عن النهائي ضد فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي”.

وأضاف لاعب الهلال: “بعدما تأكدت من غيابي عن المباراة النهائية ضد فريق بوهانج، قمت بركز العلم في ملعب النصر وقلت لزملائي اتركوه ولا يحمله أحد”.