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خلال مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021

علي البليهي: حمدالله كان السبب وراء ركزة العلم بملعب النصر

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٧ صباحاً
علي البليهي: حمدالله كان السبب وراء ركزة العلم بملعب النصر
المواطن - فريق التحرير

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كشف علي البليهي، مدافع نادي الهلال، عن السبب الذي دفعه لـ ركزة العلم في مباراة الهلال والنصر الشهيرة التي أُقيمت في أكتوبر من عام 2021 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتحدث علي البليهي قائلًا: “قمت بركز العلم في ملعب النصر من أجل الذكرى، هذه المواجهة كانت معركة خاصة لي، وبسبب حصولي على بطاقة صفراء ثانية نتيجة احتكاكي مع المغربي حمدالله، غبت عن النهائي ضد فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي”.

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وأضاف لاعب الهلال: “بعدما تأكدت من غيابي عن المباراة النهائية ضد فريق بوهانج، قمت بركز العلم في ملعب النصر وقلت لزملائي اتركوه ولا يحمله أحد”.

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