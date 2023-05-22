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خلال مباراة السعودية والأرجنتين

علي البليهي عن صورته الشهيرة مع ميسي: أخبرته بأنه لن يفوز علينا

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ صباحاً
علي البليهي عن صورته الشهيرة مع ميسي: أخبرته بأنه لن يفوز علينا
المواطن - فريق التحرير

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كشف علي البليهي، لاعب الهلال، عن الحديث الذي دار بينه وبين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022 الذي أُقيم في قطر.

وقال البليهي في برنامج ملعب SBC: “أخبرته بأنه لو لعبوا ضد المنتخب السعودي 3 أو 4 مباريات لن يفوزوا علينا حتى يحترموننا”.

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وأضاف نجم الهلال: “كنت أوجه هذه الكلمات له باللغة العربية، حتى لاحظت قدوم بابو جوميز وأنخل دي ماريا للدفاع عنه حيث اعتقدوا أنني أتشاجر معه، ثم تركته وذهبت بعيدًا”.

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وتابع: “هيرفي رينارد وقتها كان يتحدث معي ويطلب مني عدم استفزاز ميسي وكان يقول لي لا يزال الوقت مبكرًا في المباراة لا تقم باستفزازه”.

وكان المنتخب السعودي حقق انتصارًا تاريخيًّا على المنتخب الأرجنتيني يوم 22 نوفمبر الماضي بنتيجة هدفين لهدف، حيث سجل للأخضر كل من صالح الشهري وسالم الدوسري، بينما سجل لـ الأرجنتين ليونيل ميسي.

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